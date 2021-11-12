Школьники Самарской области принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

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С 1 ноября, на образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. Ученики 1 - 9 классов из 85 субъектов страны проверяют и повышают дорожную грамотность.

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это похоже на компьютерную игру. Из нее можно узнать разные интересные вещи: например, что лучше надеть пешеходу, чтобы водитель точно увидел его на переходе», - рассказывает ученик 4 класса МБУ «Школа № 90» г.о. Тольятти Артём Нугуманов.

Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.

«Никогда не будет лишним напомнить детям, что допустимо на дороге, а что нет. И чем увлекательнее для школьников такие занятия, тем больше от них пользы. Олимпиада «Безопасные дороги» в этом плане - уникальный инструмент. Удобно, что ребенок может участвовать в соревновании из дома, советоваться с нами, родителями. Для нас, такой совместный онлайн-урок тоже был полезен – сразу стало ясно, какие пробелы в знаниях дорожных правил, что нужно еще рассказать и объяснить. Считаю, для родителей-водителей будет полезно еще раз обратить внимание на безопасность пешеходов на дороге, ведь порой, когда мы садимся в автомобиль, то чувствуем свою защищённость, а у пешеходов такой защиты нет», - отмечает мама Артёма, Дарья Нугуманова.

Напомним, в Самарской области, по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова в ноябре объявлен месячник по безопасности дорожного движения.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции, министерством образования и науки Самарской области проводят мероприятия, направленные на снижение аварийности на городских и региональных дорогах.

Вместе с проведением профилактических бесед, занятий, акций, тематических мероприятий с населением всех возрастных групп, идет проверка выполнения инженерных мероприятий по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог, обустройство (установка знаков, барьерного ограждения, светофорных объектов, искусственных неровностей, шумовых полос) рядом с объектами социальной значимости: школами, детскими садами, больницами.

Кроме обновления обустройства дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения, всем муниципальным районам Самарской области в начале года были выделены субсидии из регионального фонда.

Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов становятся безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

«Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» прежде всего направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дороге. Самой главной наградой в результате участия в олимпиаде будут знания правил дорожного движения. Именно они помогают каждому ребенку правильно ориентироваться в дорожной среде, тем самым сохраняя здоровье и жизнь не только себе, но и окружающим его сверстникам!», - подчеркивает Юрий Некрасов, полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В прошлом, 2020 году, участие в онлайн-олимпиаде приняли более 136 тысяч учеников 1 - 4 классов Самарской области. В этом году ожидается большее количество участников, так как приглашены все школьники 1 – 9 классов.

Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 19 ноября включительно. Задания онлайн-олимпиады доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру. Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик.