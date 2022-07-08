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Школьники Самарской области победили в конкурсе инновационных проектов «ШУСТРИК»

8 июля 2022 10:28
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Школьники Самарской области победили в конкурсе инновационных проектов «ШУСТРИК»

Объявлены победители конкурса инновационных проектов для школьников ШУСТРИК 2021–2022 гг., среди которых 5 юных инноваторов из Самарской области.

Конкурс проводился среди учащихся 6-18 лет общеобразовательных учреждений, среднего и начального высшего профессионального образования и способствует вовлечению школьников и студентов в проектную деятельность, созданию макетов, моделей, прототипов, формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Целью конкурса является вовлечение талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов. 

Организаторами конкурса выступают Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), Фонд Сколково, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), научная школа МГУ (ЛАНАТ) и центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) при поддержке региональных представительств конкурса и высокотехнологичных компаний, среди которых технопарк «Жигулевская долина».

На конкурс принимались готовые решения научно-технологических задач по направлениям: аддитивные технологии, аэрокосмические технологии, прикладная электроника, интернет вещей, биотехнологии, промышленный дизайн, судостроение, машиностроение / робототехника, композитные материалы, нейротехнологии, нефтегаз, химия и экология.

Заявки принимались с 1 декабря 2021 года по 15 мая 2022 года.

Всего в 2021 году на конкурс было заявлено более 1800 регистраций на платформе, участвовало более 500 проектов со всей России, состоялось 22 региональных этапа. В финале конкурса на тольяттинской площадке в технопарке «Жигулевская долина» было представлено 15 проектов юных изобретателей в разных областях – от экологии и аддитивных технологией до видеоигр и аэрокосмических разработок.

В оценке проектов принимали участие 17 экспертов, оценивавших проекты на Федеральном этапе и 8 членов молодежного жюри, которые помогали экспертам оценивать работы младшей возрастной категории. В итоге было отобрано 54 проекта – победителя. 

От Самарской области победили: 

В номинации по аэрокосмическим технологиям - Илья Шматов с проектом «Солнечный датчик» (Самарская область, г. Тольятти), а также Василий Рузов и Екатерина Сорина с проектом «Беспилотный летательный аппарат» (Самарская область, г. Тольятти).

Алексей Кленин с проектом «Умное зеркало» (Самарская область) – в номинации по судостроению.

Максим Безделин с проектом «Умная метеостанция» (Самарская область, г. Тольятти) удостоился награды в номинации по машиностроению / робототехнике;

Тольяттинская команда - Никита Румянцев, Сергей Ларюшин и Михаил Коханов с проектом «Система роботизированной уборки городской среды «MobSCleaner победила в номинации по экологии.

Технопарк «Жигулевская долина» поздравляет ребят и желает всегда следовать своим мечтам и смело создавать будущее!

 

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