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Школьники Самарской области обсудили с экспертами построение карьеры в сфере информационных технологий

28 сентября 2023 12:52
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Школьники Самарской области обсудили с экспертами построение карьеры в сфере информационных технологий

В центре профессионального образования Самарской области состоялась видеоконференция «Открытый урок». Учащиеся из 285 региональных школ обсудили с экспертами вопросы построения карьеры в сфере информационных технологий.

Мероприятие организовано Центром совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области в рамках реализации программы по популяризации IТ-специальностей в Самарской области на 2023-2025 гг.

Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий всегда находит поддержку у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Участники встречи уверено заявили, что умным айтишникам, как, впрочем, и всем без исключения специалистам, искусственный интеллект не может быть конкурентом – программы ИИ заменят троечников, но не тех, кто умеет мыслить, анализировать, развивать свои компетенции.

«О востребованности IТ-специалистов можно судить не только по данным сайтов с вакансиями и резюме, но и по тем мерам поддержки, которые получают как сами «айтишники», так и IТ-компании на федеральном и региональном уровнях. Это и льготная ипотека, и отсрочка от армии, и ежегодно увеличивающееся количество бюджетных мест для обучения в вузах. Для IТ-компаний – это льготные кредиты, налоговые льготы, гранты», – рассказал главный консультант управления региональной информатизации департамента информационных технологий и связи Самарской области Дмитрий Капустин.

Встреча с экспертами разрушила миф о ненужности классического высшего образования для работы в ИТ-индустрии:

«Базовое техническое образование, формирующее системное мышление, открывает широкий круг возможностей, чтобы всю жизнь оставаться востребованным. Учитывая цифровую трансформацию, необходимость информационных технологий практически во всех отраслях: машиностроение, авиастроение, медицину, социальные сферы, продажи, юриспруденцию и прочее – специалисты с хорошим базовым техническим образованием смогут, если нужно будет, легко переходить в другие отрасли, осваивать новые «языки», инструменты и технологии», – подчеркнул проректор по инновационной деятельности Самарского государственного технического университета Константин Савельев.

Количество профессий и специальностей в IТ-сфере уже превысило три десятка. Судя по развитию индустрии, специальностей будет еще больше. Как выбрать из них то, что подойдет именно тебе? На этот сложный вопрос специалисты советуют начинать искать ответ еще будучи школьником, посещая дни открытых дверей в вузах и колледжах, общаясь с профессионалами и старшекурсниками, участвуя в хакатонах, конкурсах, стажировочных и образовательных программах. И став студентом, продолжить изучать самые разные отрасли IТ-индустрии, пробовать себя в разных профессиях. Так как практически во всех вузах и колледжах Самарской области уже сформирована образовательная среда, предполагающая бесшовный переход со специальности на специальность.

В выборе профессии, вуза и в целом, принимая серьезные жизненные решения, руководитель компании «Маджента Девелопмент» Антон Дмитриев посоветовал ребятам выбирать самое сложное:

«Надо замахиваться на самое трудное. Потому что качество жизни определяется качеством людей, с которыми вы общаетесь каждый день. Чем на большее замахнулись, тем интереснее будет ваша жизнь», – уверен эксперт.

Больше информации о карьере в IT и ответы на вопрос, стоит ли туда идти – в записи трансляции.

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