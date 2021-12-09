Школьники региона примут участие во Всероссийском тесте на знание Конституции РФ

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12 и 13 декабря 2021 года пройдет VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ. Организатор теста - Общественное Движение «Гражданин». Участникам теста предстоит ответить на 20 вопросов о Конституции нашей страны на обновлённой онлайн-платформе www.гражданин.дети.

Цель акции – повышение общей правовой грамотности и знания основного закона России. Организаторы уверены, что подобные мероприятия не только способствуют пониманию ценностей гражданских прав и обязанностей, но и построению общества с высокой правовой и патриотической культурой.

Пройти тест может каждый, главное условие – возраст старше 12 лет.

Число участников и география участников теста с каждым годом расширяется. Если в 2016 году акция прошла в нескольких учебных заведениях, то в 2020 году почти 705 тысяч человек стали ее участниками, было открыто 1785 официальных площадок в 85 субъектах Российской Федерации и русскоязычных общинах 25 иностранных государств.

Кроме того, 13 декабря в школах и других образовательных учреждениях в очном формате пройдет Всероссийский открытый урок на знание Конституции РФ.

В этом году в формировании вопросов теста приняли участие известные эксперты, в партнерскую программу вошли ВУЗы и Российские технологические корпорации.