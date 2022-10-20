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Школьники из Самарской области подали 6157 заявок на участие в проекте «Код будущего»

20 октября 2022 13:12
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Школьники из Самарской области подали 6157 заявок на участие в проекте «Код будущего»

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных заявок через портал «Госуслуги» на участие в проекте «Код будущего». Всего от нашего региона поступило 6157 заявок.

Столь высокая позиция региона по количеству поданных заявок объясняется тем, что Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется порталом «Госуслуги», а также постоянным участием региона в профориентационных и образовательных IT-мероприятиях, которые всегда находят поддержку Губернатора Дмитрия Азарова.

«Код будущего» – это проект Минцифры России для учащихся 8-11 классов, которые могут бесплатно изучить современные языки программирования на двухлетних курсах (144 академических часа по четырем учебным модулям). Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. Зачисление – по результатам вступительного онлайн-тестирования. Осваивать языки программирования можно дистанционно и очно. Ребята, успешно прошедшие курсы, получат сертификат.

Во время обучения школьники получат углубленные знания и навыки в области программирования, которые помогут в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, для участия в олимпиадах и хакатонах. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

В двухлетний курс обучения входят:

  • основные языки программирования: Java, Python, C#, JavaScript, PHP и др.
  • работа с базами данных на SQL и в средах разработки Unity и Scratch.

В октябре начал обучение один из провайдеров проекта – онлайн-школа «Фоксфорд», которая проводит курсы по трем направлениям подготовки:

  • искусственный интеллект на Python
  • разработка сайтов (HTML, CSS, JS)
  • программирование на языке Python.

Набор участников проекта «Код будущего» был открыт с 19 сентября на странице проекта на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Обучение проводится с октября 2022 года. В 2022 году в программе выделено 100 000 мест для российских школьников (уже подано 100360 заявок). В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 миллиона человек.

В числе лидеров по количеству заявок также оказались Москва и Московская область (17869 и 9813 заявок соответственно) и Санкт-Петербург (6798 заявок).

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