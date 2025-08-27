Школьники из Самарской области отправились на финал Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

192

24 победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025», прошедшего в Самарском государственном аграрном университете, примут участие в финальных мероприятиях, которые пройдут на базе Казанского государственного аграрного университета 27-28 августа.

Конкурс «АгроНТРИ» направлен на вовлечение молодежи в изучение современных технологий и достижений в агропромышленной сфере. Участники нашего региона продемонстрировали свои знания и навыки по восьми номинациям: «АгроРоботы», «АгроСити», «АгроСмарт», «АгроКоптеры», «АгроМетео», «АгроВет», «АгроБио» и «АгроКосмос» — и достойно представят область на финале конкурса.

Заблаговременно к финалу ребята совместно с наставниками и кураторами работали над домашними заданиями и индивидуальными проектами, что позволит им получить дополнительные баллы. Декан Самарского государственного аграрного университета Максим Ерзамаев отметил: «Вовлечение талантливой молодежи в науку – одна из ключевых задач любого вуза».

Студентка вуза, будущий ветеринар Виктория Шешунова рассказала, что старшеклассницей трижды побеждала в конкурсе для школьников из сел и малых городов «АгроНТРИ». Именно эти состязания предопределили выбор профессии уроженки села Васильевка, Безенчукского района.

В условиях растущего внимания к аграрному образованию уже со школьной скамьи Самарская область активно включилась в реализацию мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В начале учебного года в регионе откроются три новых агрокласса в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Программа обучения рассчитана на учеников 10–11 классов и охватывает четыре ключевых направления: естественные науки, математику, информатику и агротехнологии.

Ранее по инициативе Главы региона Вячеслава Федорищева была существенно увеличена поддержка молодых специалистов: единовременные выплаты выросли почти в три раза и достигли 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования. Также проведена индексация ежемесячных выплат. В этом году принято решение о дополнительном увеличении размера как единовременных, так и ежемесячных выплат для молодых специалистов, пришедших работа

Фотографии предоставлены Самарским государственным аграрным университетом.