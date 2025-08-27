Школьники из Самарской области отправились на финал Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Школьники из Самарской области отправились на финал Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

27 августа 2025 11:58
192
Школьники из Самарской области отправились на финал Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

24 победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025», прошедшего в Самарском государственном аграрном университете, примут участие в финальных мероприятиях, которые пройдут на базе Казанского государственного аграрного университета 27-28 августа.

Конкурс «АгроНТРИ» направлен на вовлечение молодежи в изучение современных технологий и достижений в агропромышленной сфере. Участники нашего региона продемонстрировали свои знания и навыки по восьми номинациям: «АгроРоботы», «АгроСити», «АгроСмарт», «АгроКоптеры», «АгроМетео», «АгроВет», «АгроБио» и «АгроКосмос» — и достойно представят область на финале конкурса.

Заблаговременно к финалу ребята совместно с наставниками и кураторами работали над домашними заданиями и индивидуальными проектами, что позволит им получить дополнительные баллы. Декан Самарского государственного аграрного университета Максим Ерзамаев отметил: «Вовлечение талантливой молодежи в науку – одна из ключевых задач любого вуза».

Студентка вуза, будущий ветеринар Виктория Шешунова рассказала, что старшеклассницей трижды побеждала в конкурсе для школьников из сел и малых городов «АгроНТРИ». Именно эти состязания предопределили выбор профессии уроженки села Васильевка, Безенчукского района.

В условиях растущего внимания к аграрному образованию уже со школьной скамьи Самарская область активно включилась в реализацию мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В начале учебного года в регионе откроются три новых агрокласса в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Программа обучения рассчитана на учеников 10–11 классов и охватывает четыре ключевых направления: естественные науки, математику, информатику и агротехнологии.

Ранее по инициативе Главы региона Вячеслава Федорищева была существенно увеличена поддержка молодых специалистов: единовременные выплаты выросли почти в три раза и достигли 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования. Также проведена индексация ежемесячных выплат. В этом году принято решение о дополнительном увеличении размера как единовременных, так и ежемесячных выплат для молодых специалистов, пришедших работа

Фотографии предоставлены Самарским государственным аграрным университетом.

