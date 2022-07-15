Школьники из России выиграли три золотые медали на олимпиаде по математике в Осло

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Школьники из России завоевали три золотые и три серебряные медали на 63-й международной олимпиаде по математике в Осло. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте Минпросвещения России, пишут "Известия".

Российские школьники выполняли задания дистанционно.

В Минпросвещения уточнили, что всего в соревновании приняли участие свыше 600 детей из более чем 100 стран мира, отмечает телеканал «360». Школьников из России допустили к участию в качестве частных лиц и не разрешили использовать символику страны.

Золотыми медалистами олимпиады стали выпускники лицеев из Санкт-Петербурга Иван Б. и Максим Т., а также школьница из Казани Галия Ш., пишет сайт kp.ru.

Трое российских школьников стали серебряными медалистами. Второе место завоевали выпускница Президентского физико-математического лицея № 239 Таисия К., ученик 10-го класса того же лицея Роман К. и выпускник московского лицея «Вторая школа» Денис М.

В командном зачете российская команда заняла второе место.

«Несмотря на давление на команду, россияне смогли показать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников!» — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Российская команда начала готовиться к международной олимпиаде в июле 2021 года. В течение года определились шесть участников из более 40 кандидатов.

Олимпиада состояла из двух туров, в каждом из которых школьникам нужно было решить по три задачи, которые охватывали в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Фото: Минпросвещения России/"Известия"