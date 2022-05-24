Школьники из ДНР И ЛНР в этом году смогут сдать ЕГЭ в России

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Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, которые заканчивают учебные заведения в этом году, смогут сдать Единый госэкзамен в России, если обстановка в Донбассе будет угрожать их безопасности. Об этом заявил газете «Ведомости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Однако, по его словам, окончательное решение с учетом обстановки будут принимать местные власти.

Музаев пообещал, что, если дети приедут на экзамен, им будут обеспечены все условия, и во главе угла будет в первую очередь стоять их безопасность.

В этом году на территории республик Донбасса откроют дополнительные пункты сдачи ЕГЭ, уточнил глава ведомства. Так, в ЛНР, где их откроют впервые, экзамен можно будет сдать по пяти адресам, а в ДНР – по 14.