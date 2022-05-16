Школьники и студенты губернии могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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Школьники и студенты из Самарской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который входит в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Конкурсантам будет предложено 12 тематических направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Принять участие в конкурсе могут ученики 5-10 классов общеобразовательных учебных заведений и студенты 1-3 курсов средних профессиональных учебных заведений. Речь идет не только о российских, но и об иностранных конкурсантах.

Участвовать в новом сезоне также смогут ребята из ДНР и ЛНР. У них есть возможность заявиться в специальном треке конкурса – «Планета Большая перемена». Победа в нем даст возможность поехать в международный центр «Артек».

Регистрация проходит с 28 марта по 10 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online.

Победители получат путевки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.