Школьникам Самарской области расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего

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8 апреля стартует всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям, который проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Тема урока – «Квантовые вычисления и материалы будущего».

«Квантовый марафон» будет проходить до 28 апреля. Он откроется федеральным «Уроком цифры» в Музее «АТОМ», участниками которого на площадке станут более 200 московских школьников, а ребята из более чем 200 школ страны подключатся онлайн. Мероприятие в «АТОМе» предваряет Всемирный квантовый день, который отмечается 14 апреля. В дальнейшем шествие квантового «Урока цифры» продолжится в различных регионах нашей страны. Школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят непосредственно их жизнь: быт, мобильность и безопасность. Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате.

Педагоги в регионах получат методические материалы для проведения очных и дистанционных занятий. В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов. Также участников урока ждут игровые тренажеры – интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач. Гостями региональных открытых уроков станут молодые ученые «Росатома», которые занимаются развитием квантового направления, а также лидеры Композитного дивизиона Госкорпорации, на предприятиях которого создаются материалы будущего.

Особое внимание школьников будет привлечено к междисциплинарному характеру индустрии новых материалов. Ребятам расскажут, в каких российских вузах можно получить «профессии будущего» и как в России можно строить научную карьеру. Организаторами проекта «Урок цифры» являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, реализуемого в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Госкорпорация «Росатом» выступает партнером урока по квантовым технологиям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва квантовой индустрии – одна из ключевых задач Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации дорожной карты «Квантовые вычисления» на период до 2030 года.