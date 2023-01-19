Школьникам Самарской области рассказали как вести себя в социальных сетях и не стать жертвой мошенников

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В Самарской области прошел первый урок всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Школьники от 12 лет и старше из 250 учебных заведений региона подключились к уроку по ВКС. О проведении таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе не раз говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Эксперты – среди которых представители департамента информационных технологий и связи Самарской области, компании-интегратора информационных систем безопасности IST и Роскомнадзора – подробно рассказали как распознать фишинговую ссылку, как защитить личную информацию в сети, как противостоять кибербуллингу.

«Когда ребенок начинает активно пользоваться интернетом, соцсетями, он должен понимать, что там есть не только хорошая сторона, где мы черпаем информацию полезную для жизни, например, можем совершать видеоэкскурсии по музеям. Но есть и обратная сторона медали, где есть мошенники, где есть кибербуллинг. И дети должны знать и быть готовыми к этим проявлениям», - сообщил руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов.

По словам экспертов, у половины пользователей интернет сайтов и социальных сетей слишком легкие пароли. На то, чтобы их взломать, злоумышленникам порой требуется несколько секунд.

«Пароли лучше придумывать сложные, произвольные, не завязанные на ваших личных данных, менять их следуют каждые полгода. Причем, для каждой соцсети должен быть свой пароль. Всегда нужно разумно и осознанно предоставлять те или иные данные, особенно персональные. Номер школы, место жительства, номер телефона, фамилия папы-мамы и т.д. – все это может быть использовано хакерами против вас», - сообщил школьникам советник генерального директора компании-разработчика информационных систем безопасности IST Михаил Зимин.

Также эксперты советуют иметь два электронных почтовых адреса: один для подтверждения учетной записи в мессенджерах, второй для госуслуг и других важных сайтов. При этом важно установить двухфакторную аутентификацию (ввести пароль и код, который приходит по СМС) при входе в социальные сети или месссенджеры.

По мнению ведущего специалиста-эксперта управления Роскомнадзора по Самарской области Ольги Митрошиной, если к своим данным пользователи стали относиться более бережно, то как правило не думают о других. Например, без согласия публикуют фотографии друзей и информацию о них. Также нередко переходят по присланной ссылке, не будучи уверенным в источнике информации.

«Подобные курсы я бы рекомендовал пройти не только детям, но и обязательно родителям, которые в первую очередь несут ответственность за то, какие сайты посещают их дети, как они ведут себя в соцсетях», - резюмировал Михаил Зимин.

В ближайшее время видеоуроки планируют включить в образовательный процесс, а также использовать на классных часах и родительских собраниях.