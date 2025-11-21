Школьникам Самарской области на уроке Цифры расскажут о безопасной работе с нейросетями

Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьникам Самарской области на Уроке Цифры расскажут о безопасной работе с нейросетями

21 ноября 2025 11:28
159
Школьникам Самарской области на уроке Цифры расскажут о безопасной работе с нейросетями

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» пройдут дни изучения искусственного интеллекта. Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность. Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно – текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз. Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей – случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ. Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей.

Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи, и к финалу становятся «умнее». В процессе прохождения тренажера нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и помогает объяснять сложное простыми словами. Такой формат делает материал понятным и наглядным для школьников разных возрастов.

Урок будет полезен и взрослым, которые интересуются нейросетями или хотят разобраться, как они устроены.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести занятие и объяснить учащимся принципы работы нейросетей и основы их безопасного применения. «Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», – директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

«Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы вместе с этим росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как «Урок цифры», мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления – основу цифровой безопасности каждого человека. 2 Урок, который подготовили эксперты Яндекса, показывает, что о нейросетях можно говорить просто и интересно, а вместе с тем формировать важный навык: отличать достоверный контент от дипфейков и бережно относиться к своим данным», – директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Современному школьнику важно осознавать необходимость постоянного совершенствования собственных компетенций, включая понимание технологий искусственного интеллекта. Ведь именно эти знания станут ключом к успешной адаптации в стремительно меняющемся мире. Следующий урок цифры будет посвящен основам устройства нейронных сетей и вопросам их безопасности. Уверены, что данный навык станет одним из факторов конкурентоспособности и успешности будущих профессионалов», – директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Задания делятся на три уровня сложности – для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен онлайн на платформе «Урока цифры», а для очного проведения подготовлены методические материалы.

По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список