Школьникам Самарской области на уроке Цифры расскажут о безопасной работе с нейросетями

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» пройдут дни изучения искусственного интеллекта. Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность. Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно – текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз. Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей – случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ. Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей.

Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи, и к финалу становятся «умнее». В процессе прохождения тренажера нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и помогает объяснять сложное простыми словами. Такой формат делает материал понятным и наглядным для школьников разных возрастов.

Урок будет полезен и взрослым, которые интересуются нейросетями или хотят разобраться, как они устроены.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести занятие и объяснить учащимся принципы работы нейросетей и основы их безопасного применения. «Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», – директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

«Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы вместе с этим росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как «Урок цифры», мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления – основу цифровой безопасности каждого человека. 2 Урок, который подготовили эксперты Яндекса, показывает, что о нейросетях можно говорить просто и интересно, а вместе с тем формировать важный навык: отличать достоверный контент от дипфейков и бережно относиться к своим данным», – директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Современному школьнику важно осознавать необходимость постоянного совершенствования собственных компетенций, включая понимание технологий искусственного интеллекта. Ведь именно эти знания станут ключом к успешной адаптации в стремительно меняющемся мире. Следующий урок цифры будет посвящен основам устройства нейронных сетей и вопросам их безопасности. Уверены, что данный навык станет одним из факторов конкурентоспособности и успешности будущих профессионалов», – директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Задания делятся на три уровня сложности – для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен онлайн на платформе «Урока цифры», а для очного проведения подготовлены методические материалы.

По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.