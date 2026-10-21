школьникам будут ставить оценки за поведение

Оценки за поведение российским школьникам будут выставлять по итогам четверти или триместра, а также учебного года. Решение будет принимать классный руководитель с учетом мнения других педагогов. Это следует из письма Минпросвещения России, пишет КП.

В 2026/2027 учебном году систему оценивания поведения тестируют среди учеников 2-8-х классов. В пилотном проекте участвуют по 10 школ от каждого региона страны.

«Отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также года с учетом комментариев других специалистов школы», — говорится в документе.

Поведение учеников будут оценивать по четырем критериям с использованием трехбалльной системы: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».