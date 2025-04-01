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Школьник из Самары стал призером специальной номинации Всероссийской олимпиады по химии

1 апреля 2025 13:46
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Школьник из Самары стал призером специальной номинации Всероссийской олимпиады по химии

В заключительный день Всероссийской олимпиады по химии, которая прошла в Новом-Уренгое, победители специальной номинации СИБУРа были награждены бессрочными сертификатами на возможность прохождения стажировки в одном из научных центров компании. Задача СИБУРа была интегрирована во 2 теоретический тур 10 класса, где школьники могли выбрать, какие задачи хотят решать. Из 170 десятиклассников 100 выбрали именно задачу от нефтехимического холдинга.

Награждение состоялось в рамках паблик-тока «Разговоры о будущем» с участием выдающихся химиков. Среди хедлайнеров сессии выступил номинант на Нобелевскую премию и ученый с мировым именем Артем Оганов. Он рассказал юным химикам о развитии своего научного пути и поделился с участниками своим видением самых перспективных областей для будущих исследований, которые по мнению ученого стоит делать именно в России:

«Российская наука сегодня более чем конкурентоспособна. Показатели российской науки каждый год растут – число публикаций, цитируемость. Как пример, все последние открытия сверхтяжелых элементов – то есть все самые новые элементы таблицы Менделеева – сделаны в России».

Альтернативную версию будущего представил доктор наук, основатель компании бытовой химии Forsal с оборотом более 1 млрд рублей – Иван Дубиненков. Попробовав себя в научной деятельности и совершив 4 экспедиции в Арктику, будущий предприниматель осознал, что хочет применять свои знания на практике, после чего разработал формулу чистящего средства для белой спортивной обуви и заключил контракты с Nike и Adidas. Будучи еще в 2009 году победителем Всероссийской олимпиады по химии, Иван предостерег будущих студентов:

«После Всероссийской олимпиады легко расслабиться. Первые курсы университета — знакомая программа, всё кажется понятным. Многие в этот момент «выключаются» — играют, откладывают, перестают гореть. А потом начинается физика, математика, серьёзные курсовые — и человек уже не в ресурсе. Поэтому важно сразу найти, куда вложить свою энергию».

Другой путь применения своих знаний по химии представил автор книги и блога «Химия Просто» Александр Иванов. Известный популяризатор химии поделился своими мыслями о том, как в будущем могут выглядеть уроки химии в школах:

«Задача учителя, не только объяснить, но и зажечь интерес к предмету. В будущем для этого будут использоваться интерактивные видео-форматы с применением ИИ и короткие ролики с наглядными экспериментами. Возможно, великие ученые смогут помогать учителям вести урок, также, как НейроМенделеев сейчас помогает научным сотрудникам в СИБУРе решать самые сложные научные задачи».

В качестве заключительной «ролевой модели» для школьников выступила Анастасия Бабина – директор по гетерогенному катализу компании СИБУР. Анастасия рассказала о вызове, с которым столкнулась отечественная нефтехимия после введения санкций и остановки поставок катализаторов, без которых невозможно производство полимеров с заданными свойствами:

«В какой-то момент мы столкнулись с ситуацией, когда отсутствие возможности привезти тот или иной катализатор, грозило нам остановкой целых производств. Но мы мобилизовались и переключились на разработку отечественных катализаторов, что отвечает стратегической задаче по достижению лидерских позиций России по основным направлениям научно-технологического развития. Теперь к 2030 году, мы сможем обеспечить технологическую независимость страны и начать работать над тем, чтобы экспортировать наши технологии зарубеж.

Анастасия также отметила, что глобальный рынок нефтехимии стремительно растет – если в 2022 году он оценивался в $672 млрд, то к 2027 году может достичь почти $800 млрд.

У школьников была возможность задать вопросы спикерам. Больше всего детей интересовали рекомендации по ВУЗам для поступления, процент женщин в науке СИБУРа и то, как разработать продукт, который точно будет востребован на рынке.

Закончилось выступление видеообращением самого Дмитрия Ивановича Менделеева или «НейроМенделеева», как его назвали в СИБУРе. Ученый, который консультирует научных сотрудников СИБУРа, обратился к своим последователям:

«Хочу пожелать и вам, не бояться мечтать о лучшем будущем, в котором вы сможете сыграть ключевую роль, если будете выбирать цели, достойные своих амбиций!»

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