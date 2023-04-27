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Школьник из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»

27 апреля 2023 11:59
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Школьник из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»

26 апреля состоялась церемония награждения победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». Конкурс включен в инициативу «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий и проходит при поддержке национального проекта «Наука и университеты». 

Конкурс проводился среди учеников 1-11 классов. Для участия в нем было необходимо записать 3-х минутное научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно было в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. По итогам лучшими стали конкурсные работы 17 школьников из Москвы, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области, Краснодарского края.

Победители и призеры конкурса получили образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое. Также специальные призы вручили школьным учителям-наставникам финалистов, а для школ-победителей подготовили особые призы, среди которых цифровые лаборатории для практического изучения естественнонаучных дисциплин, робототехнические наборы и конструкторы, а также оборудование для лабораторий аддитивных технологий.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» включен в программу Десятилетия науки и технологий и даёт широкие возможности для самореализации и творчества школьников.  В этом году для конкурса юные исследователи записали более 2,5 тысяч видеороликов по различным научным тематикам. Также важно отметить и работу учителей, которые помогали и активно поддерживали ребят. Для этого в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы ввели специальную номинацию. Второй сезон конкурса объединил более 7,5 тысяч учащихся со всей страны. Самыми активными регионами стали Костромская, Волгоградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Уверен, конкурсная работа каждого школьника – важный вклад в популяризацию отечественной науки», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко

Победители определялись в трёх возрастных категориях, пяти тематических номинациях и трёх специальных номинациях. Возрастные категории были разделены на «Младшую школу», «Среднюю школу» и «Старшую школу», в каждой из которых соревновались дети соответствующих возрастов. В список тематических номинаций вошли «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во вселенной», «Науки будущего», «Социальные и гуманитарные науки». Специальные номинации были посвящены темам: «Цифровой взгляд на мир» от цифровой образовательной платформы «Сферум», «Авиация будущего» от партнера конкурса ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», «Большой эксперимент на большой перемене» от АНО «Большая перемена». Дополнительно в Год педагога и наставника был определен лучший наставник участников конкурса, а также проведены дополнительные активности конкурса – «Марафон регионов» и «Школьная эстафета».

На первом месте у старшеклассников – Никита Пекшев из Самарской области с роликом про системы отсчёта. Второе место занял Владислав Рыжиков из Краснодарского края; на третьем месте – Артем Ефремов из Москвы, который собрал квадрокоптер на 3D принтере и рассказал о роли ученого в современном мире.

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