Школа vs реальная жизнь: помогает или мешает она предпринимателю?

Привет! Я Ярослав, мне 16 лет, и я перехожу в 10-й класс. Учусь в школе №179 — входит в топ 15 по России. Помимо уроков и олимпиад, я развиваю свой стартап в сфере онлайн-образования.

История началась довольно просто: я сам много занимался с репетиторами, готовился к олимпиадам, и однажды подумал — а почему бы не попробовать сделать обучение, в котором школьники учат школьников? Ведь нам, старшеклассникам, гораздо проще понять, что нужно младшим, мы недавно сами были на их месте, и сами прошли через путь поступлений, экзаменов и олимпиад. Так появилась YoungRep — платформа, где школьники-олимпиадники преподают другим школьникам.

Тут мне очень помогает то, что я учусь в сильной школе и часто бываю на олимпиадах. Олимпиады не просто про знания, поступление в вуз без экзаменов или результатов ЕГЭ— это про людей. На сборах и турах я знакомлюсь с невероятно умными и энергичными ребятами. Многие из них в итоге присоединяются к проекту — кто-то ведёт занятия, кто-то пишет код, кто-то помогает с рекламой.

Но есть и другая сторона. Даже лучшие школы всё равно часть общей системы. А система часто учит подчиняться, не высовываться, бояться ошибок. В бизнесе всё наоборот: если ты боишься ошибиться и не действуешь — ты просто не двигаешься.

В школе нас отлично учат hard skills — считать, писать, решать задачи. Но в реальной жизни этого мало. Чтобы запустить проект, устроиться на работу мечты или защитить свою идею перед инвесторами, нужны ещё и soft skills: лидерство, умение договариваться, эмоциональный интеллект, гибкость, умение справляться со стрессом.

Мы в YoungRep в рамках нашей программы обучения сотрудников особое внимание развитием soft-skills. Поэтому у нас преподаватели не просто ведут уроки, а учат управлять своим временем, общаться с учениками и родителями, решать конфликты, находить подход к каждому. И знаете что? Ученики это чувствуют. Для них учитель — не просто человек, который «объясняет тему», а наставник, пример того, на кого хочется равняться. И, таким образом, сами достигают образовательного олимпа.

Я уверен, что школа — это важный этап. Особенно, если она профильная. Но всё же она не может дать всестороннего развития. Это уже наша с вами задача — дополнять школьные знания практикой, проектами, общением и навыками, которые реально пригодятся в жизни.

В итоге для меня школа — это и трамплин, и одновременно тренажёр, на котором я прокачиваю свои умения, но настоящий рост начинается там, где я сам беру ответственность за своё обучение и свои проекты.



