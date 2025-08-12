Школа vs реальная жизнь: помогает или мешает она предпринимателю?

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школа vs реальная жизнь: помогает или мешает она предпринимателю?

12 августа 2025 08:01
97
Школа vs реальная жизнь: помогает или мешает она предпринимателю?

Привет! Я Ярослав, мне 16 лет, и я перехожу в 10-й класс. Учусь в школе №179 — входит в топ 15 по России. Помимо уроков и олимпиад, я развиваю свой стартап в сфере онлайн-образования.

История началась довольно просто: я сам много занимался с репетиторами, готовился к олимпиадам, и однажды подумал — а почему бы не попробовать сделать обучение, в котором школьники учат школьников? Ведь нам, старшеклассникам, гораздо проще понять, что нужно младшим, мы недавно сами были на их месте, и сами прошли через путь поступлений, экзаменов и олимпиад. Так появилась YoungRep — платформа, где школьники-олимпиадники преподают другим школьникам.

Тут мне очень помогает то, что я учусь в сильной школе и часто бываю на олимпиадах. Олимпиады не просто про знания, поступление в вуз без экзаменов или результатов ЕГЭ— это про людей. На сборах и турах я знакомлюсь с невероятно умными и энергичными ребятами. Многие из них в итоге присоединяются к проекту — кто-то ведёт занятия, кто-то пишет код, кто-то помогает с рекламой. 

Но есть и другая сторона. Даже лучшие школы всё равно часть общей системы. А система часто учит подчиняться, не высовываться, бояться ошибок. В бизнесе всё наоборот: если ты боишься ошибиться и не действуешь — ты просто не двигаешься.

В школе нас отлично учат hard skills — считать, писать, решать задачи. Но в реальной жизни этого мало. Чтобы запустить проект, устроиться на работу мечты или защитить свою идею перед инвесторами, нужны ещё и soft skills: лидерство, умение договариваться, эмоциональный интеллект, гибкость, умение справляться со стрессом.

Мы в YoungRep в рамках нашей программы обучения сотрудников особое внимание развитием soft-skills. Поэтому у нас преподаватели не просто ведут уроки, а учат управлять своим временем, общаться с учениками и родителями, решать конфликты, находить подход к каждому. И знаете что? Ученики это чувствуют. Для них учитель — не просто человек, который «объясняет тему», а наставник, пример того, на кого хочется равняться. И, таким образом, сами достигают образовательного олимпа.

Я уверен, что школа — это важный этап. Особенно, если она профильная. Но всё же она не может дать всестороннего развития. Это уже наша с вами задача — дополнять школьные знания практикой, проектами, общением и навыками, которые реально пригодятся в жизни.

В итоге для меня школа — это и трамплин, и одновременно тренажёр, на котором я прокачиваю свои умения, но настоящий рост начинается там, где я сам беру ответственность за своё обучение и свои проекты.


 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
711
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
382
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
320
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
304
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
585
Весь список