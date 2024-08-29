Сельские библиотеки Самарской области получили книги

Я нашел ошибку
Главные новости:
Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне
Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне
Только 38% родителей из Самары считают, что уделяют детям достаточно времени
Только 38% родителей из Самары считают, что уделяют детям достаточно времени
В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов
В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов
В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила
В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила
Самарца ожидало лишение свободы и денежная компенсация за драку и угрозу убийством
Самарца ожидало лишение свободы и денежная компенсация за драку и угрозу убийством
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" дал оценку инновационным разработкам Самарского университета
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" дал оценку инновационным разработкам Самарского университета
В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание более 500 000 рублей
В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание с карты более 500 000 рублей
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.44
-0.04
EUR 102.08
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке «Самарский модернИЗМ»
Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков
В губернии пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сельские библиотеки Самарской области получили книги

29 августа 2024 11:08
124
Сельские библиотеки Самарской области получили книги

Общественная историческая библиотека в 2024 году реализовала проекта «Межрегиональный книжный центр», благодаря которому 22 районные библиотеки Самарской области пополнили свои фонды более чем 75 тысячами книг.

Проект осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры и молодежной политики г.Самары, Общественной палаты Самарской области, Народного фронта Самарской области, Департамента культуры администрации г.Тольтятти и заключался в организации сбора бывших в употреблении книг от населения через книжные боксы, установленные в Тольятти и Самаре.

Качественная книжная литература поступила в сельские библиотеки Сызранского, Богатовского, Ставропольского, Кошкинского, Красноармейского, Похвистневского и других районов, о чем они разместили соответствующие посты в своих социальных группах. Так книгам продлили жизнь! Издания заняли достойное место на книжных полках, обогатили точки буккроссинга, подарили радость читателям сельских библиотек, разнообразив их досуг.

Источником пополнения книжных фондов сельских библиотек выступили личные библиотеки жителей Тольятти и Самары. Выражаем всем огромную благодарность за помощь в реализации проекта!

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
29 августа 2024  12:44
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
117
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
29 августа 2024  11:33
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
135
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024  20:58
По поручению Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
530
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
28 августа 2024  17:21
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
393
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
28 августа 2024  12:59
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
353
Весь список