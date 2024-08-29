Сельские библиотеки Самарской области получили книги

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Общественная историческая библиотека в 2024 году реализовала проекта «Межрегиональный книжный центр», благодаря которому 22 районные библиотеки Самарской области пополнили свои фонды более чем 75 тысячами книг.

Проект осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры и молодежной политики г.Самары, Общественной палаты Самарской области, Народного фронта Самарской области, Департамента культуры администрации г.Тольтятти и заключался в организации сбора бывших в употреблении книг от населения через книжные боксы, установленные в Тольятти и Самаре.

Качественная книжная литература поступила в сельские библиотеки Сызранского, Богатовского, Ставропольского, Кошкинского, Красноармейского, Похвистневского и других районов, о чем они разместили соответствующие посты в своих социальных группах. Так книгам продлили жизнь! Издания заняли достойное место на книжных полках, обогатили точки буккроссинга, подарили радость читателям сельских библиотек, разнообразив их досуг.

Источником пополнения книжных фондов сельских библиотек выступили личные библиотеки жителей Тольятти и Самары. Выражаем всем огромную благодарность за помощь в реализации проекта!