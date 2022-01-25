Сегодня отмечают День Российского студенчества

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25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ, на основании которого в Москве был учрежден Московский университет (сегодня – МГУ им. М.В. Ломоносова). А в 1850 году Николай I объявил 25 января общероссийским праздником студенчества. В 2005 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Дню студента высокий статус общегосударственного праздника. По данным на 2021 год всего в российских вузах учатся более 4 миллионов студентов.

Святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.