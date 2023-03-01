Сегодня отмечает День рождения Евгения Аршлутова - единственный в области народный учитель СССР

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Сегодня отмечает День рождения Аршлутова Евгения Александровна - единственный в области народный учитель СССР и единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской области.



Евгения Александровна родилась в Куйбышеве 1 марта 1937 года. О школе № 63, в которой она училась, вспоминает с теплом и любовью. Именно талантливые педагоги и повлияли на её дальнейший выбор профессии. После окончания школы она поступает на физико-математический факультет педагогического института.

В 1959 году Евгения Александровна начинает работать в Школе № 25 г.о. Самара, которая в скором времени становится лучшей в области. Тут она проработала учителем физики 45 лет. На открытые уроки талантливого педагога приходили студенты педагогического института и коллеги со всей области. Ученики вспоминают ее с благодарностью, отмечая емкую и четкую подачу материала и наглядные опыты. По словам самой Евгении Александровны, лучшим для нее стал возраст от 55 до 65 лет, к этому времени был накоплен огромный объем профессиональных знаний, кроме того, прекрасно шла работа в школе:



«Школа звенела на всю область, у нас проходили и конференции, и Алабинские чтения, и Челышевские чтения. Это действительно были самые интересные годы работы...»



Постановлением Губернатора Самарской области от 28 февраля 2007 года № 32 Аршлутовой Евгении Александровне, за значительный вклад в обучение и воспитание учащихся, присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области», сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.





Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара