Самым взрослым студентом, поступившим по ЕГЭ в вуз в этом году, стал 61-летний мужчина

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Самым возрастным поступившим в университет по результатам ЕГЭ в этом году стал 61-летний мужчина из Вологодской области. Об этом 18 ноября на пресс-конференции по итогам приемной кампании в вузы сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, пишут "Известия".

Мужчина пошел учиться в СПбГУ по направлению «Политология». Еще в этот вуз поступил 58-летний участник ЕГЭ — на специальность «Лечебное дело».

Также Круглинский рассказал, что 66% участников приемной кампании в этом году подавали документы только в один вуз, а 17% абитуриентов — в два вуза.

Он добавил, что большинство выпускников поступали в вузы своих регионов, таких оказалось около 60%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев