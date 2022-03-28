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СамГУПС победил в конкурсе на грантовую поддержку Правительства РФ по федеральному проекту "Профессионалитет"

28 марта 2022 11:57
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СамГУПС победил в конкурсе на грантовую поддержку Правительства РФ по федеральному проекту "Профессионалитет"

В минувшую пятницу, 25 марта, стало известно о победе учебных заведений отраслевых университетских комплексов железнодорожного транспорта в конкурсе Правительства РФ на право государственной поддержки в виде грантов для развития образовательно-производственных центров (кластеров). Конкурс был объявлен в январе текущего года, на 70 грантов претендовали 100 учебных заведений. По итогам конкурса победители получат государственную поддержку в объеме 100 млн руб. каждый. 

Напомним, 16 марта, вышло Постановление Правительства России «О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Эксперимент будет проводиться с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года.

На реализацию образовательных программ по Федеральному проекту «Профессионалитет» Правительством будет выделено 70 грантов в форме субсидий по 100 млн руб. каждому участнику эксперимента – победителю федерального конкурса.

В конкурсе победили СамГУПС, РГУПС, Пермский филиал УрГУПСа, Ярославский филиал ПГУПСа, Томский техникум железнодорожного транспорта СГУПСа, Тайгинский институт путей сообщения ОмГУПСа, Улан-Удинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПСа и два филиала (Тындинский и Хабаровский) ДвГУПСа. В каждом университете будет создан образовательно-производственный центр (кластер) на основе интеграции образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования (СПО), и структурных подразделений компании РЖД в реальном секторе экономики.  

Создание кластеров в отраслевых университетах, реализующих задачу кадрового обеспечения железнодорожного транспорта, осуществляется при поддержке и активном участии Департамента управления персоналом ОАО «РЖД».

Цель эксперимента – разработка, апробация и внедрение новой образовательной технологии, предусматривающую интенсификацию образовательной деятельности на основе совершенствования практической подготовки на современном оборудовании.

Как рассказал руководитель Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов, специалисты кадрового блока компании участвовали в подготовке конкурсных заявок вузов, проработали механизмы софинансирования реализации программ профессионалитета. 

«Эксперимент позволит обеспечить обновление содержания и технологий профессионального образования в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников, развитием современных технологий. В результате сформируется новый ландшафт сети профессионального образования, обеспечивающий гибкое реагирование на изменения в отрасли, гармонизацию результатов обучения с требованиями в сфере труда. Для компании важно повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, осуществляющих подготовку специалистов для нас», - пояснил Сергей Саратов.

По словам и.о. ректора СамГУПСа Максима Гаранина, по результатам обучения выпускники должны будут сдавать демонстрационные экзамены по освоенной специальности. Это принципиально новая форма государственной итоговой аттестации. На демонстрационном экзамене выпускник должен показать владение профессиональными компетенциями по видам деятельности.

Кроме того, в процессе обучения особое внимание будет уделено институту наставничества. В программе участвуют только студенты-целевики, а в их подготовке будут задействованы профессионалы с производства. «Потребуются совершенно новые подходы к подготовке преподавателей вуза, задействованных в эксперименте. Начиная с апреля текущего года, все преподаватели кластера - мастера производственного обучения и управленческие кадры – пройдут повышение квалификации, как в очном, так и в дистанционном формате», - отметил Максим Гаранин.

На курсах повышения квалификации преподаватели кластера будут изучать новые образовательные методики и технологии. Сверхзадача – создание колледжа железнодорожного транспорта нового типа, способного в максимально сжатые сроки подготовить специалистов с практическими навыками работы на производстве. В этом году в СамГУПСе планируется набор 100 обучающихся по программам профессионалитета на четыре специальности: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; электроснабжение на железнодорожном транспорте; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте.

И еще – отличительной особенностью самарского центра (кластера) СамГУПСа станет тесное взаимодействие с органами государственной власти в лице министерства образования и науки Самарской области. В частности, для участия в работе центра будут привлечены четыре профессиональные образовательные организации Самарской области в рамках сетевого взаимодействия федеральных и региональных учебных заведений. Средства гранта будут направлены, в первую очередь, на обновление материально-технической базы университета – закупку станков, тренажерных комплексов и другого оборудования.

  

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