СамГТУ  стал площадкой проведения отборочного этапа чемпионата CASE-IN

95

Опорный университет вновь стал площадкой проведения Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В этом году единая тема конкурсных заданий – «Устойчивое развитие». 18 марта участники турнира смогут проверить свои силы в традиционных для Политеха направлениях – нефтегазовое дело и электроэнергетика. Кроме того, впервые в нашем вузе пройдут соревнования по металлургии, а также по новому направлению, открытому в этом году – проектному инжинирингу. Студенческие испытания начнутся в 10:00 по адресу: ул. Ново-Садовая, 14 (14 корпус), аудитории 1.2, 1.5, 1.19 и 1.23.

За победу на площадке опорного университета сразится 51 команда – около 200 человек. Так, в направлении «металлургия» выступят 12 команд, «проектный инжиниринг» – 10, «нефтегазовое дело» – 8. Самой многочисленной стала секция «электроэнергетика», здесь свои знания и умения продемонстрирует 21 команда. В числе конкурсантов – студенты Самарского политеха и его филиалов в Новокуйбышевске и Сызрани, Тольяттинского государственного университета, Сибирского федерального университета, Северо-Кавказского горно-металлургического института, Пензенского государственного университета.

Командам-участницам предстоит решить инженерные кейсы и предложить технологические решения для различных сфер промышленности. Так, задание для студентов-металлургов подготовила Объединенная компания «РУСАЛ». Ребята исследуют алюминиевые сплавы для использования в электропроводящих шинах автотранспорта взамен медных проводников. Кейс по направлению «нефтегазовое дело» разработан по материалам ПАО «Татнефть»: участники создадут проект по применению промышленных газов для увеличения нефтеизвлечения и снижения углеродного следа.

Энергетиков ждут сразу две масштабные задачи: АО «СО ЕЭС» предлагает студентам разработать решения по развитию региональных энергосистем, а ПАО «ФСК ЕЭС» – найти применение цифровым технологиям в развитии распределительной сетевой компании. А во время соревнований по проектному инжинирингу будущие строители и инженеры-проектировщики оценят внедрение цифровых технологий для строящегося в условиях вечной мерзлоты завода по производству сжиженного природного газа в ЯНАО.

В каждом из направлений будет определено по одной команде-победителю. Именно они примут участие в финальном этапе чемпионата, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: CASE-IN