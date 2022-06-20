СамГТУ намерен реализовать идею получения кормового микробного белка на природном газе

110

На базе Политеха создается передовая инженерная школа «ЭкоПромБиотех», деятельность которой направлена на создание в России крупнотоннажных промышленных производств в сфере биотехнологий, а также на разработку комплексных систем экологической безопасности. 20 июня в Москве команда университета во главе с ректором Дмитрием Быковым представила программу развития «ЭкоПромБиотеха» Совету по грантам на оказание государственной поддержки передовых инженерных школ.

"Сегодня Россия нуждается в решительных действиях, направленных на реализацию государственной политики обеспечения технологического суверенитета страны, – сказал Дмитрий Быков. – Ключевой отраслью, определяющей конкурентоспособность нашей экономики, является промышленная биотехнология. Нашей миссией мы видим воссоздание в стране промышленной биотехнологии. В разработке инженерных решений для промышленной биотехнологии мы видим один из основных векторов развития университета. В основе нашей инженерной школы – реализация биотехнологического проекта получения кормового микробного белка на основе природного газа".

Партнеры передовой инженерной школы Политеха – мировые лидеры науки и производства в биотехнологической отрасли АО «Генериум» и Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. Магистральной темой сотрудничества с ними станет реализация беспрецедентного для России проекта – проектирования и строительства завода по производству биопротеина, ценной белковой добавки в стартовые корма для сельскохозяйственных животных. В целом речь идет о стратегической задаче обеспечения продовольственной безопасности страны.

Предполагается, что новые инженерные компетенции, сформированные в школе «ЭкоПромБиотех», будут тиражироваться сетью университетов из нескольких федеральных округов от Калининграда до Сибири. В среднесрочной перспективе ПИШ Самарского политеха должна стать методическим центром федерального уровня, который будет готовить кадры по инженерным специальностям в сфере биотехнологий и экологического инжиниринга, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ