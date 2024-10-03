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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ усилит работу со студентами-целевиками

3 октября 2024 12:37
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СамГМУ усилит работу со студентами-целевиками

Сотрудники Самарского государственного медицинского университета Минздрава России во главе с ректором, профессором РАН, заслуженным деятелем науки РФ Александром Колсановым провели рабочую встречу с главными врачами больниц Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска и ряда ЦРБ. Встреча была инициирована главным врачом Тольяттинской городской больницы №5 Александром Вавиловым. В ней также приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области.

На встрече обсудили запуск программы, которая подразумевает новый формат работы со студентами, обучающимися по целевому договору. СамГМУ и ранее проводил совместную работу с лечебными учреждениями и Минздравом Самарской области в этом направлении, но теперь она будет усилена.

Как отметил Александр Колсанов, сегодня существует проблема, когда выпускники не соблюдают обязательства по договору о целевом обучении и не идут работать в ту медицинскую организацию, которая дала им направление.

«Особенно эта проблема актуальна в небольших городах и сельских районах, - говорит ректор. – В СамГМУ ежегодно поступает около 20-23% тольяттинских студентов от общего числа целевиков Самарской области. В 2024 году к нам поступили 92 целевика для медицинских организаций Тольятти. Университет чувствует свою ответственность в решении вопроса кадрового дисбаланса и дефицита, поэтому мы хотим точечно решать эти проблемы и, думаю, в трехстороннем порядке мы с этой задачей справимся».

В ходе встречи стороны обозначили направления взаимодействия. Так, теперь студенты-целевики будут проходить производственную практику на базе тех медорганизаций, которые дали им направление на обучение. Медицинская организация со своей стороны будет предоставлять наставника, закрепленного за группой студентов. Он будет курировать работу, объяснять теоретический материал, практическую часть занятий и отслеживать нахождение студентов на практике. Благодаря этому выпускник, поступивший на работу после окончания вуза, уже будет знаком со своим рабочим местом, коллективом, профессиональными обязанностями. После прохождения практики университет будет собирать обратную связь от студентов, наставников и главных врачей.

Также СамГМУ будет помогать студенту в выборе трека на четвертом курсе обучения: врач первичного звена, врач с дальнейшей специализацией, трек «исследования и разработки».

«Если мы знаем, что студенту дала целевое направление медорганизация первичного звена, при выборе мы его будем ориентировать именно на этот трек, - пояснила проректор по образовательной деятельности СамГМУ Юлия Мякишева. - Если организация давала направление с прицелом на то, что выпускник будет поступать в ординатуру и получать узкую специальность, мы будем ориентировать его на второй трек и так далее».

Будет продолжено проведение экскурсий для студентов с выездом в медицинские учреждения, а также ярмарок вакансий. Но если сейчас ярмарки вакансий проводятся для студентов 6 курса, то теперь в них будут вовлекать обучающихся 4-5 курсов.

«Также СамГМУ обязуется в соответствии с новым законодательством организовывать трудоустройство врачами-стажерами ординаторов второго года обучения, которые успешно прошли промежуточную аттестацию», – сообщила заместитель директора Института профессионального образования СамГМУ Светлана Михальченко.

Руководитель управления медицинского образования и профессионального развития департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева рассказала о существующих мерах и перспективах социальной поддержки, предусмотренных для целевиков.

«Будет разработан комплекс дополнительных мер социальной поддержки для целевых студентов и ординаторов, трудоустраивающихся в медицинские организации региона, как материальных, так и нематериальных, – отметила Галина Богатырева. - Продолжится предоставление компенсации медицинским работникам первоначального взноса для покупки жилья и процентов по ипотечным кредитам».

Со стороны медучреждений, в свою очередь, прорабатывался вопрос об организации проезда студентов до места практики и проживания на этот период. Также представители медицинских организаций выдвинули ряд предложений. В частности, сделать обязательными прохождение промежуточный аттестации после первого курса ординатуры, трудоустраивать врачей-стажеров на втором курсе ординатуры в целевую медорганизацию, организовывать прохождение ординаторами практической части обучения на первом курсе в целевой медорганизации, а также повысить штрафы за нарушения условий целевого договора для студентов и ординаторов.

«Нам понравилась практика такого общения, мы считаем ее очень эффективной, - говорит Юлия Мякишева. - На встрече задавались конкретные вопросы, по которым мы сразу же на месте находили пути решения. Поэтому мы хотим продолжить эту практику, проводя выездные встречи и приглашая главных врачей к нам».

Отметим, что ежегодно в медицинских организациях, подчиненных Минздраву Самарской области, улучшается обеспеченность населения врачами как в городе, так и на селе. Если в 2022 году на 10 тысяч населения приходилось 38 врачей, то в 2023 году  - уже более 40 врачей. Также с каждым годом увеличивается укомплектованность медицинских организаций врачами: в 2022 году она составляла 91%, в 2023 достигла 94%.

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