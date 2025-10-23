СамГМУ укрепил свои позиции в престижном международном рейтинге Times Higher Education

177

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) подтвердил статус ведущего научно-образовательного центра международного уровня. Университет укрепил свои позиции в авторитетном рейтинге Times Higher Education (THE) World University Rankings - 2026, войдя в топ лучших университетов мира.

В этом году глобальный рейтинг включает 2191 университет из 115 стран, среди которых 80 российских вузов, включая 11 университетов медицинского профиля. Общая позиция университета - 1500+. Среди медицинских вузов страны СамГМУ по общему баллу занял 7 строчку, улучшив показатели по всем категориям. При этом по показателям «Преподавание» и «Взаимодействие с индустрией» СамГМУ занимает 2 место среди всех медицинских университетов страны, попавших в рейтинг.

Результаты СамГМУ в рейтинге THE 2026:

● Общий балл: 10,3 – 27,2

● Преподавание (Teaching): 42,8

● Научная среда (Research Environment): 10,7

● Качество исследований (Research Quality): 6,0

● Взаимодействие с индустрией (Industry): 33,2

● Международное взаимодействие (International Outlook): 31,6

Существенный прогресс наблюдается в сфере взаимодействия с промышленностью и бизнесом: показатель вырос с 24,8 до 33,2 балла. Такой рост свидетельствует об успешной интеграции образовательных программ с потребностями реального сектора экономики и практического здравоохранения.

Стабильно высокие позиции университет демонстрирует в области международного взаимодействия, где показатель продолжает увеличиваться — с 30,8 до 31,6 балла. Это подтверждает последовательную интеграцию СамГМУ в мировое научно-образовательное пространство.

Также отмечается положительная динамика в качестве исследований — результат улучшился с 4,8 до 6,0 балла, что отражает развитие научного потенциала университета.

«Укрепление позиций в таком высококонкурентном международном соревновании, как рейтинг THE, свидетельствует о верной стратегии развития СамГМУ и его растущем авторитете в мировом академическом сообществе. Это закономерный результат системной работы университета, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030», направленной на достижение технологического лидерства и создание передовой научно-образовательной экосистемы», — подчеркнул ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов.

В начале 2025 года СамГМУ появилось новое структурное подразделение — Международный институт. Создание полноценного отдельного института, занимающегося международной деятельностью призвано в полной мере реализовать в университете стратегию интернационализации, которая играет важную роль в развитии вуза и дальнейшем укреплении его позиций на международной арене.

Рейтинги THE считаются одними из самых влиятельных и комплексных в мире, поскольку оценивают университеты по всем ключевым направлениям их деятельности: преподавание, научные исследования, международное взаимодействие и другие. Методология рейтинга включает 18 сбалансированных показателей, что обеспечивает всестороннее сравнение, пользующееся доверием у студентов, академического сообщества и государственных структур.