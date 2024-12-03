СамГМУ стал победителем премии «Надежда на технологии»

138

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России занял первое место в номинации «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна» премии «Надежда на технологии». Университет представил свою разработку - мультисенсорный тренажер для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями ReviVR.

Награждение состоялось в рамках мероприятий Российской недели здравоохранения – 2024 на площадке Экспоцентра в Москве. Награду вручили директору Института инновационного развития СамГМУ, в котором был разработан тренажер, Сергею Чаплыгину.

Тренажер ReviVR применяется при реабилитации после инсульта, нейрохирургических операций, спинальных повреждений ЦНС, черепно-мозговых травм, при фантомных болях после ампутаций, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона и другие нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, с его помощью проводится реабилитация военнослужащих и ветеранов СВО при патологиях, полученных в результате минно-взрывного поражения (сотрясения, травмы, контузии), травматических повреждения спинного мозга различного уровня, двигательных нарушениях из-за ампутации нижней конечности.

Благодаря глубокому погружению в виртуальную реальность, воздействию на стопы и виртуальному помощнику, у пациента запускается процесс ускоренного восстановления зеркальных нейронов, активируется нейропластичность головного мозга и запускается шагательный рефлекс. Тренажер ReviVR широко используются в медицинских и реабилитационных учреждениях России. С его помощью проведено более 72 тысяч сеансов.

Национальная премия «Надежда на технологии» за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна» проводится с 2016 года, организатором премии выступает Министерство промышленности и торговли РФ.