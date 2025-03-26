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Самарцев приглашают принять участие в работе Третьей Всероссийской научной конференции историков и архивистов "Историческая наука и архивы в XXI веке"

26 марта 2025 11:34
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Самарцев приглашают принять участие в работе Третьей Всероссийской научной конференции историков и архивистов "Историческая наука и архивы в XXI веке"

Как сохранить актуальность первоисточника в эпоху Интернета и нейросетей? Каким образом анализировать документы, чтобы будущим поколениям историков не было мучительно больно? Как оценивать мемуары и письма в работе историка? Как реконструировать быт и исторический контекст эпохи по личных архивам? Эти и целый ряд других актуальных вопросов сейчас стоят перед современными архивистами.

Ответы на них будут искать участники Третьей Всероссийской научной конференции историков и архивистов "Историческая наука и архивы в XXI веке". Свои исследования представят ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Сызрани, Тольятти, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Твери, Сыктывкара, Уфы.

Конференция откроет свою работу в четверг, 27 марта, в 11.00 и продлится до 28 марта.

Организаторами конференции выступают Отделение Российского исторического общества в Самарской области, Центральный государственный архив Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва.

 Место и время проведения конференции:

 Четверг, 27 марта, 11.00 - Открытие конференции.

Самарский университет им. Королёва, корпус 22 в (ул. Академика Павлова, 1)

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