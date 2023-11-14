Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях

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Департамент образования Администрации городского округа Самара проводит опрос, результаты которого должны показать удовлетворенность качеством питания в образовательных учреждениях. Участие в опросе будет способствовать сбору необходимых данных, которые в будущем позволят совершенствовать организацию и качество питания в школах и детских садах.

Отметим, что опрос предназначен для родителей детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях столицы 63-го региона.

Опрос по организации и качеству питания детей в образовательных учреждениях доступен по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/389556/