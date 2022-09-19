Самарцам в зоопарке расскажут о клопах

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Лекция "Разнообразие клопов Самарской области" доцента Самарского университета, кандидата биологических наук Ирины Дюжаевой пройдет в четверг 22 сентября в 17.00.



Уникальная лекция для всех любителей природы и профессиональных биологов, а особенно для тех, кто ещё только собирается стать энтомологом. Самарской области очень повезло - здесь есть специалист по полужесткокрылым, или клопам. Таких специалистов на всю страну не больше десяти. А кто как не специалист (человек по-настоящему влюбленный в свое дело, в предмет исследования) может преподнести интересные научные факты доступным простым языком. Клопы - широко распространенная группа насекомых: среди них есть и вредители и виды, опасные для человека. Многие клопы красиво и ярко окрашены. Одним из первых насекомых, что встречаются нам ранней весной, является именно клоп - клоп-солдатик, этот же вид продолжает радовать глаз до самых заморозков. Клопы встречаются нам на водоемых - это водомерки, на даче и огороде - ягодные клопы, под корой и в домах.

Вас ждут на лекции ведущего энтомолога Самарской области - Дюжаевой Ирины Викторовны и вы узнаете много интересного о многобразии форм и поведении клопов .



Стоимость - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно.



Записываемся на лекцию заранее, количество мест ограничено.

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35