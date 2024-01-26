Самарцам расскажут про спячку у животных

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Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" - лекция зоолога, кандидата биологических наук, заместителя директора ГБУ "Самарский зоопарк" Александра Кузовенко "Спячка у животных".



Мероприятие состоится 2 февраля в 14.00

12+



Спячка - уникальное явление, позволяющее животным пережить неблагоприятные условия и отсутствие корма. На лекции вы узнаете о том какие животные ложатся в спячку, кто находится в спячке дольше всех, в чем разница спячки медведя и сурка, какие особенности строения и физиологии позволяют животным перенести понижения температуры тела без последствия для организма и зачем учёные изучают спячку у разных групп животных.



Всё это и многое другое вы узнаете на лекции "Спячка у животных".



Продолжительность мероприятия - 1-1,5 часа.



Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Мероприятие проводится в научно-просветительском отделе Самарского зоопарка о адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 146



Записываемся на лекцию заранее по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35