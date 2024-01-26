Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение «Самарский КВН» подтвердило статус официального представителя Международного союза КВН на территории Самарской области.
5 команд КВН из Самарской области представят регион в Премьер-Лиге
Просим жителей при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстояшую неделю
Игорь Комаров передал лампаду, зажжённую от Всероссийского семейного очага, многодетной семье Абакшиных из Куединского округа.
Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Пермский край принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи
Также в этот день отец Арсений посетил больных, которые не смогли присутствовать на богослужении, желающих исповедал и причастил. 
ОСБ УФСИН СО посетил православный священник
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -7, -9°С.
27 января в Самарской области местами небольшой снег, до -12°С
ООО «СКС» заверяет: в период запланированных работ контроль качества подаваемой воды будет усилен.
В поселке Управленческий Красноглинского района Самары начинается эксплуатация двух новых водоводов
В Самаре отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Самаре 26 октября чествовали жителей блокадного Ленинграда
Базовые станции от билайн обеспечивают передачу данных на участках горных работ разреза «Виноградовский» АО «Кузбасская Топливная Компания» (АО «КТК»).
Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.38
EUR 96.64
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам расскажут про спячку у животных

26 января 2024 14:03
141
Самарцам расскажут про спячку у животных

Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" - лекция зоолога, кандидата биологических наук, заместителя директора ГБУ "Самарский зоопарк" Александра Кузовенко "Спячка у животных".

Мероприятие состоится 2 февраля в 14.00

12+

Спячка - уникальное явление, позволяющее животным пережить неблагоприятные условия и отсутствие корма. На лекции вы узнаете о том какие животные ложатся в спячку, кто находится в спячке дольше всех, в чем разница спячки медведя и сурка, какие особенности строения и физиологии позволяют животным перенести понижения температуры тела без последствия для организма и зачем учёные изучают спячку у разных групп животных.

Всё это и многое другое вы узнаете на лекции "Спячка у животных".

Продолжительность мероприятия - 1-1,5 часа.

Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.
Мероприятие проводится в научно-просветительском отделе Самарского зоопарка о адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 146

Записываемся на лекцию заранее по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
25 января 2024, 13:25
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
27 января в библиотеке будет проходить акция памяти «Блокадный репродуктор». Общество
504
В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области.
23 января 2024, 18:55
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области. Спорт
730
Коллектив не перестает удивлять и радовать зрителей высоким исполнительским мастерством, великолепными концертными программами, своей энергией и энтузиазмом.
23 января 2024, 15:34
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
Коллектив не перестает удивлять и радовать зрителей высоким исполнительским мастерством, великолепными концертными программами, своей энергией и энтузиазмом. Культура
798
В центре внимания
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
200
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
501
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
999
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
361
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
768
Весь список