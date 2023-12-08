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Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз

8 декабря 2023 09:34
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Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз

Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях Самарской области принимается руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ «Приволжское УГМС» http://pogoda-sv.ru .


При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций может быть принято решение об отмене очных учебных занятий в школе: 
ниже -25°С - для обучающихся с 1 по 4 класс;
ниже -27°С - с 1 по 8 класс;
ниже -30°С - с 1 по 11 класс.
Данное решение доводится до родителей обучающихся классными руководителями накануне вечером. В случае отмены очных занятий организуется обучение с использованием дистанционных технологий.
Для детей, пришедших в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, будет организовано обучение, питание.

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