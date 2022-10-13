Самарскому университету – 80 лет

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12 октября в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва. На чествовании одного из ведущих вузов страны собрались ветераны, сотрудники, студенты, выпускники разных лет, коллеги, партнеры и представители общественности.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников торжественного мероприятия приветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«Мы по праву гордимся славной летописью нашего Самарского университета, именами преподавателей, ведущих ученых, которые много сделали для развития отечественной науки в целом, внесли огромный вклад в развитие аэрокосмического сектора экономики России и укрепление обороноспособности нашей державы. К своему юбилею университет подошел с множеством важнейших научных достижений, он является одним из наиболее признанных центров подготовки специалистов самого высокого уровня квалификации. Год назад группа ученых во главе с профессором, академиком Российской академии наук Виктором Александровичем Сойфером получила престижнейшую премию Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина. Такие важнейшие достижения формируют имидж Самарской области как ведущего научно-образовательного центра не только Приволжского федерального округа, но и всей Российской Федерации».



К собравшимся в зале обратился ректор Самарского университета Владимир Богатырев: «Без помощи главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, без помощи Правительства Самарской области мы бы не достигли тех результатов, о которых вы слышите. Невозможна была бы реализация таких важных проектов, как Приоритет-2030, передовые инженерные школы, невозможна была бы победа в конкурсе инжиниринговых центров».

Ученым и преподавателям университета за многолетний плодотворный труд на благо региона были вручены награды Губернатора Самарской области. Почетное звание «Заслуженный эколог Самарской области» было присвоено профессору кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктору биологических наук Наталье Владимировне Прохоровой.



С момента своего основания в 1942 году университет – тогда Куйбышевский авиационный институт – прошел большой путь. Сегодня это один из ведущих учебно-научных центров страны по подготовке кадров мирового уровня. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева реализует образовательные и исследовательские программы в различных областях технических, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Университет является одним из 29 национальных исследовательских университетов России. Обучение в университете ведется по принципу «образование через исследование». Вуз объединяет 8 институтов, 8 факультетов и 85 кафедр.

Сегодня в Самарском университете сформирован уникальный в мировом масштабе научно-образовательный комплекс, который обеспечивает непосредственное участие студентов во всех этапах разработки, создания и испытания космических аппаратов, а также последующего управления ими на орбите. Вместе с индустриальными партнерами университет участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба, среди которых запуск с космодрома Восточный.



В университете функционируют более ста научно-исследовательских центров, лабораторий, центров коллективного пользования, оснащенных современным оборудованием. Расположенный на территории кампуса Ботанический сад Самарского университета является памятником природы регионального значения, в коллекции которого представлено свыше 4,5 тыс. видов растений.

В 2021 году университет вошел в число участников программы «Приоритет 2030». Программа развития университета предполагает, что к 2030 году вуз должен стать цифровым предпринимательским университетом, развивающимся по модели 3.0 и являющимся социально ответственным драйвером развития общества. Ключевым элементом программы развития университета до 2030 года определен стратегический проект под названием «Космос для жизни», цель которого - улучшение условий жизни человека за счет широкого внедрения инновационных космических технологий.

При поддержке губернатора Самарской области заявка университета победила в ещё одном значимом федеральном конкурсе по созданию в России передовых инженерных школ в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями. Передовая инженерная аэрокосмическая школа будет развиваться в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией «Роскосмос» и ОДК.

В университете совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов» реализуется сетевая образовательная программа «Крылья Ростеха» – это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации «Ростех».



На национальные исследовательские университеты сегодня опирается вся страна, с ними связывает будущее российской науки и образования Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Чтобы добиться результата в этой сфере, необходимы совместные усилия власти, научно-образовательного сообщества и промышленных предприятий. На обеспечение связи науки и производства, синергии прорывных исследований и реального сектора экономики нацелена деятельность научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Роль Самарского университета, участника НОЦ, в решении этих задач трудно переоценить. Деятельность университета в рамках научно-образовательного центра позволяет инновациям без промедления уходить в производство, работать на стыке разных научных школ и направлений, проявлять мобильность и гибкость в решении стратегических для региона и страны задач. Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда от качественного и быстрого исполнения гособоронзаказа зависит безопасность нашей страны.

Первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«По таким направлениям, как оборонная промышленность, авиастроение, двигателестроение, IT-отрасль специалисты сегодня востребованы как никогда. Уверен, сейчас немало выпускников университета трудятся над задачами, о которых нельзя рассказать ни друзьям, ни родственникам, но которые спасают жизни тысяч и десятков тысяч людей. И я хочу каждому из них сказать спасибо за их труд на благо Родины! Как и их преподавателям, которые кроме бесценных знаний дали своим студентам главное – вырастили их патриотами, искренне любящими Россию».

Фото: пресс-служба правительства СО