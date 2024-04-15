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Самарскому политеху передадут комплекс зданий в Самаре под новое общежитие

15 апреля 2024 12:42
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Самарскому политеху передадут комплекс зданий в Самаре под новое общежитие

14 апреля Самарский политех (Самарский государственный технический университет, СамГТУ) с рабочим визитом посетил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов. Делегация университета во главе с ректором Дмитрием Быковым показала гостю комплекс из трёх зданий на улице Антонова-Овсеенко, 55 в Самаре, которые вуз намерен превратить в современное общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей.

Когда-то эти помещения общей площадью 8490 квадратных метров принадлежали Высшей школе приватизации и предпринимательства. В настоящее время они находятся в федеральной собственности и требуют серьёзного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.

– Мы хотим создать ещё одну точку притяжения для нашей молодёжи, – отметил Дмитрий Быков. – Это будет комфортабельное общежитие, в том числе для семейных студентов. Кроме этого, планируем открыть здесь концертный зал, культурный центр и спортивный комплекс.

Айрат Гатиятов подчеркнул, что одно из достоинств этой локации – близость к историческому центру города.

– Считаю, что здесь необходимо провести масштабную работу по благоустройству и зданий, и территории, – сказал заместитель Министра. – Главное – создать комфортные условия для студентов и преподавателей.

Он пообещал оказать содействие в решении вопроса о передаче зданий в оперативное управление вуза и развитии перспективного проекта. Самарский политех со своей стороны должен в ближайшее время подготовить экспертное заключение о техническом состоянии передаваемых объектов. Дмитрий Быков и Айрат Гатиятов также договорились о том, что университет разработает необходимую проектную документацию, эскизное решение обновлённых помещений, проект благоустройства прилегающей территории с тем, чтобы в 2025 году уже приступить к капитальному ремонту.

Затем заместитель Министра побывал в студенческом городке Самарского политеха на ул. Лукачёва в Самаре и высоко оценил качество существующей там инфраструктуры.

 

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