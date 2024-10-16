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Самарскому государственному социально-педагогическому университету исполняется 113 лет

16 октября 2024 15:04
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Сегодня в вузе обучаются 6 223 студента и аспиранта и работают более 300 преподавателей.

Вуз является одним из старейших не только в Самарской области, но и в Поволжском регионе. 16 октября 1911 года университет был открыт в Самаре как учительский институт.

Все начиналось с 4 предметов: русского языка и литературы, истории, экономики и естествознания. С каждым годом число направлений увеличивалось, как росло и количество студентов и преподавателей института.

СГСПУ сегодня – это центр притяжения молодых, талантливых, амбициозных, инициативных ребят. Для них работают 10 факультетов и 24 кафедры, для них доступны 17 направлений подготовки бакалавриата, 11 – магистратуры и 5 – аспирантуры.

Сегодня в вузе обучаются 6 223 студента и аспиранта и работают более 300 преподавателей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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