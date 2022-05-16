Самарским школьникам и студентам откроются «Новые горизонты»

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Марафон «Новые горизонты» организован российским обществом «Знание» и пройдёт с 17 по 19 мая. Основные площадки в оффлайн формате будут работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Там соберутся свыше 12 000 активных школьников и студентов.

Цель марафона - информирование молодежи о новых возможностях, которые сегодня открываются в России в различных сферах.

Просветительский марафон пройдет в формате дискуссий, лекций и мастер-классов. Он объединит на своих площадках более 160 выдающихся российских и зарубежных спикеров. Среди них деятели науки, культуры, искусства, спорта, лидеры бизнеса и государственные деятели.

Выступления спикеров в режиме онлайн смогут увидеть зрители по всей России на сайте российского общества «Знание» www.znanierussia.ru и в группе VK: vk.com/znanierussia

- «С удовольствием приму участие в форуме, пусть даже в онлайн формате, – рассказывает студент 4-го курса Самарского университета Игорь Верисев. - Вести лекции будут больше сотни спикеров, в том числе известные люди, у которых, на мой взгляд, есть чему поучиться. Всегда интересовался жизнью своей страны и сейчас, заканчивая университет, хочу приложить все усилия, чтобы сделать её ещё лучше».

Программа марафона включает 5 тематических треков, которые организованы на отдельных площадках: в Москве – треки «Роль России в мире» и «Мы вместе»; в Санкт-Петербурге – трек «Новые горизонты. Экономика»; в Сочи – трек «Новые горизонты. Наука»; в Подмосковье, на площадке 26-го «Российского интернет форума» – трек «Новые горизонты. Информационные технологии».

В рамках марафона пройдет финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников, в котором примут участие 88 команд от субъектов РФ и общественных объединений.

Фото: соцсети