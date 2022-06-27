Самарским подросткам рассказали о выборе профессии

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Кем в наше время хотят стать дети? Что такое soft skills? Как помочь ребенку выбрать хорошую профессию? На этот и другие вопросы в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области ответила учитель самарской школы № 146 Марина Федорова.

Учителя, актеры, медики, спасатели. По словам Марины Федоровой, получить эти профессии в будущем мечтают большинство учеников начальной школы. Со временем их предпочтения меняются. В более старшем возрасте, а именно, переходя в старшие классы, ребят всё больше манит работа, связанная с компьютером, IT-технологиями и робототехникой.

Сегодня новые возможности открывают двери к новым профессиям. Но, выбирая их, необходимо понимать, в чем именно преуспевает подросток.

Помочь выявить таланты ребенка могут в школе, где с ним должна проводиться профориентационная работа.

«Профориентационная работа проходит такой своеобразной красной нитью, начиная с самых ранних и заканчивая старшими классами. – говорит учитель МБОУ СОШ №146 г.о. Самара Марина Федорова. - Работа базируется на нескольких ступенях. Это то, что любит ребенок, что он изучает и что пробует. Можно сказать, школа — это площадка для будущей профессии, где помогут раскрыть потенциал ребенка».

Большой востребованностью на рынке труда сейчас пользуются специалисты, обладающие техническими профессиями. Но это не значит, что «технарям» не пригодятся гуманитарные навыки, и наоборот. Речь о так называемых гибких навыках Soft skills, которыми должен обладать каждый.

«Это такие компетенции, которые очень важны для карьеры. Но при этом они не относятся к профессиональным навыкам - подчеркивает Марина Федорова. - Например, я хороший инженер. Но я работаю в коллективе, и мне надо уметь с ним общаться, как с начальством, так и с подчиненными. И вот от этих гибких навыков зависит успех моей работы».

По словам учителя, гибкие навыки помогают не только в повседневной жизни, но и в решении профессиональных задач на работе. Поэтому для того, чтобы быть разносторонне развитым человеком, копилку знаний необходимо постоянно пополнять.