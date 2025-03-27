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Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
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Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций

27 марта 2025 09:45
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Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций

3 апреля в 19.00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина пройдет лекция «Архитектурное наследие Самары. Слои, ценности, смыслы» (12+). Ее прочитает журналист, историк архитектуры, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК Армен Арутюнов. Вход свободный.

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры запускает масштабный просветительский лекторий «ВООПИиК покажет», посвященный культурному наследию и градозащите. В течение всего года на разных площадках будут проходить бесплатные встречи с экспертами из Самары и других городов России. Также запланированы тематические онлайн-лекции, которые будут транслироваться в группе «ВООПИиК Самара» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/voopiik_samara).

Программа проекта включает разные темы. Лекции об историко-культурных особенностях будут чередоваться с выступлениями о градостроительстве и охране памятников. Посетители узнают о средовой застройке и жизни самарских дворов, об уникальных артефактах прошлого и способах их сохранения в разных регионах страны, об историческом поселении, зонах охраны объектов культурного наследия и о многом другом.

В апреле площадкой для лектория станет Музей имени Алабина. Цикл начнется с лекции об архитектурном наследии Самары. Историк архитектуры, член совета регионального отделения ВООПИиК Армен Арутюнов расскажет о разных слоях архитектуры нашего города, их ценности, состоянии и статусе.

Архитектурное наследие Самары отличается своей эклектичностью. Ткань города состоит из переплетения множества оригинальных пластов. Здесь есть настоящий «заповедник» в стиле модерн и мировые шедевры конструктивизма, целые кварталы целостной деревянной застройки и сталинская «Безымянка», выдающиеся примеры советского модернизма и остатки уникального для Волги дачного комплекса начала ХХ века. 

Теги: Мероприятия

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