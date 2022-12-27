Самарский университет трансформируется в учебно-научную корпорацию

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К 2030 году Самарский национальный исследовательский университет имени Королева должен стать цифровым предпринимательским университетом по модели 3.0 и социально ответственным драйвером развития общества. Рассказываем, какие достижения 2022 года приблизили вуз к выполнению этой миссии.

Начнем с главного. С 2021 года Самарский университет участвует в самом масштабном в истории России проекте государственной поддержки высших учебных заведений - программе "Приоритет 2030". Вуз вошел в сотню лучших в стране, представив самую проработанную программу развития. Ее ключевой стратегический проект "Космос для жизни" нацелен на улучшение качества жизни людей за счет внедрения инновационных технологий.



Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркивает, что совершенствование космических технологий не только открывает человечеству новые горизонты для познания и освоения вселенной, но и способствует прогрессу на Земле.



- Космические разработки и решения, применяемые в ракетно-космической технике, - навигация, связь, телевещание, обеспечение доступа в интернет, дистанционное зондирование Земли, метеорология, новые материалы и покрытия, робототехнические устройства с дистанционным управлением - находят массовое применение на производстве и в быту, - констатирует он.



Программа развития Самарского университета им. Королёва согласована с целями и задачами ключевых стратегических партнеров - госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех", а также синхронизирована с программой деятельности научно-образовательного центра "Инженерия будущего". И уже есть достойные результаты. Они позволили вузу в декабре 2022 года одержать победу в конкурсе и в дополнение к базовой получить специальную часть гранта с увеличенным финансированием по программе "Приоритет 2030". Это обеспечит трансформацию университета в учебно-научную корпорацию, которая станет ключевым поставщиком инноваций и одним из центров социально-экономического развития региона и России в целом, пишет Сова.



- Мы проведем структурные преобразования, создадим на базе университета учебно-производственные комплексы, что позволит нам перейти, в том числе, к мелкосерийному опытному производству беспилотных летательных аппаратов, малых космических аппаратов и оборудования для них, деталей и узлов газотурбинных двигателей и энергетических установок, - перечисляет Богатырев. - В сотрудничестве с индустриальными партнерами мы разработаем новые продукты, сервисы, перспективные образцы ракетно-космической техники, бортовую и наземную аппаратуру, приборы и устройства, новые материалы и технологии на стыке IT, инженерии и прикладной науки.



Миссия университета предполагает коренные изменения в научно-исследовательской, образовательной и других направлениях деятельности. Пересматривают и подходы к подготовке кадров. Знаковое достижение 2022 года - получение вузом статуса опорного университета госкорпорации "Роскосмос" и приглашение в числе 18 учебных заведений страны к участию в космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса". Усилия корпорации и вузов будут направлены на развитие научного и технологического, а также кадрового потенциала отрасли.



Ускорение процессов создания космической техники и подготовка элитный кадров - первоочередные задачи созданной в сентябре "Передовой инженерной аэрокосмической школы" (ПИАШ).



Подразделение Самарского университета сосредоточено на космическом машиностроении, авиационном двигателестроении и информационных технологиях. Заявлено, что ПИАШ будет готовить не просто инженеров новой формации для высокотехнологичных компаний, а уникальные междисциплинарные команды с метакомпетенциями. Ожидается, что к 2030 году более полутора тысяч выпускников школы будут работать на предприятиях отрасли.



При поддержке предприятий "РКЦ "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов" вуз развернет для ПИАШ два опытно-экспериментальных производства. Одно – кибер-физический полигон для отработки "технологий завтрашнего дня" по проектированию и выпуску спутников. Второе – экспериментальное производство малоразмерных газотурбинных двигателей. Партнеры обеспечат школу необходимым оборудованием, ресурсами, заказами и станут основными потребителями интеллектуальной деятельности.