Самарский университет создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей

74

Опытное производство в структуре Передовой инженерной аэрокосмической школы планируется запустить до конца года

Самарский университет им. Королёва до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей. Оно создается в университете совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) Ростеха и ее самарским предприятием "ОДК – Кузнецов" в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Всего на территории университетского кампуса будут запущены две киберфизические фабрики по проектированию и выпуску продукции в интересах космической отрасли и двигателестроения, а также цифровая фабрика, где будут разрабатываться изделия для авиации.

"Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК – Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета им. Королёва. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно", – рассказал Иван Ткаченко, директор ПИАШ.

Как сообщила Виктория Кокарева, доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов, ключевые цели создания киберфизической фабрики (КФФ) – это, во-первых, отработка процессов цифрового проектирования газотурбинных двигателей и технологий их интеллектуального производства в интересах Объединенной двигателестроительной корпорации, а во-вторых, подготовка инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими. Сейчас уже введены в строй новые образовательные пространства, в которых работают сотрудники и магистранты ПИАШ.

"В фокусе нашего внимания те интеллектуальные производственные системы и технологии, которые сегодня только внедряются на наших предприятиях, и в которых эти предприятия очень нуждаются. Мы готовим инженерные кадры, владеющие такими технологиями и способные запустить их в условиях реального производства. А поскольку принцип нашего университета – "Образование через исследования", то в первую очередь мы разрабатываем и внедряем эти технологии у себя в университете", - пояснил Иван Ткаченко.

По словам Виктории Кокаревой, структура создаваемой киберфизической фабрики полностью соответствует концептуальной модели цифрового завода, в которой предусмотрены три иерархических уровня: цифровая фабрика — "умная фабрика" — виртуальная фабрика. Фабрики более высокого уровня включают в себя фабрики нижестоящих уровней по принципу матрешки.