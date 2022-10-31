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Самарский университет им. Королёва стал одним из организаторов Олимпиады "Я - профессионал"

31 октября 2022 18:57
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Участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» могу стать студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» могу стать студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Они могут попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений. Направления объединены в 10 тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии и физическая культура. Ежегодно перечень направлений обновляется с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда. В этом году среди новых дисциплин — «Экономическая безопасность», «Креативные индустрии», «Региональное развитие и урбанистика, «Углеродное регулирование», «Инноватика», «Индустрия питания», а также «Спортивный тренер и фитнес-индустрия».

Самарский университет им. Королёва обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению «Автомобилестроение», а также выступит соорганизатором еще восьми направлений Олимпиады: «Авиастроение», «Машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Освоение космоса», «Вооружение и военная техника», «Математическое моделирование», «Нефтегазовое дело» и «Углеродное регулирование».

Регистрация на VI сезон олимпиады стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября 2022 года.

С 18 ноября по 4 декабря состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, которые успешно справятся с заданиями отборочного этапа, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в феврале — апреле 2023 года. Итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года.

Призеры, победители и медалисты Олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании или партнерской благотворительной организации, чтобы получить опыт ценный работы по специальности. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Юлия Агафонова, выпускница естественнонаучного института Самарского университета им. Королёва, бронзовый медалист V Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал», амбассадор проекта:

«Участие в Олимпиаде – это поездки на образовательные форумы, новые знакомства и связи. Я не только получила ощутимый денежный приз, который мне позволил оснастить рабочее место для удаленной работы, но и довела до идеального состояния свое резюме, благодаря многочисленным карьерным консультациям. Сегодня я хотела бы обратиться к студентам, которые еще думают, регистрироваться для участия в конкурсе или нет.

Пробуйте, изучайте, ищите себя. Вы никогда не знаете заранее, пригодится вам этот опыт или нет. Пока не попробуйте, не сможете понять, понравится вам что-то или нет. И не обращайте внимание на людей, которые говорят, что у вас ничего не получится, верьте в себя».

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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