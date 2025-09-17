Самарский университет им. Королёва приглашает на День биолога

174

В пятницу, 19 сентября 2025 года, в Самарском университете им. Королёва пройдёт День биолога – это хорошая возможность в одном месте познакомиться с природным разнообразием региона, современными методами исследований и деятельностью научных лабораторий университета.

Гости смогут заглянуть в микромир через микроскоп и увидеть водоросли и грибы, оживить мох и понаблюдать, как его листья расправляются на глазах, узнать, какие легенды и мифы о растениях имеют реальные ботанические объяснения.

На выставке насекомых будут представлены коллекции редких и городских видов, а отдельный блок познакомит с животным миром региона – от рыб и рептилий до птиц и млекопитающих. В "Умном доме бабочек" можно будет рассмотреть часть уникальной коллекции профессора Сергея Сачкова, где среди экспонатов есть и эндемики – виды, обитающие только в нашем регионе и больше нигде в мире.

Выставки дополнят мастер-классы и практические занятия: участники опробуют методики оценки загрязнения растений тяжёлыми металлами, проведут биохимические опыты, приготовят микропрепараты и научатся отличать грамположительные и грамотрицательные бактерии – это деление показывает особенности их клеточной стенки и помогает понять, какие из них могут быть опасными.

Для детей и взрослых будут доступны биологический квест "Мой внутренний мир" и тренинг "Паспорт здоровья" с измерением давления, остроты зрения, рефлексов и других параметров.

Здесь будет интересно детям и взрослым, школьникам и студентам, жителям и гостям Самары.

В программе Дня биолога интерактивные площадки и выставки:

Мастер-класс "Комплексная оценка загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами" – практическая демонстрация методики.

Микромир вокруг нас – наблюдения за водорослями и грибами под микроскопом.

Интерактивная выставка "Полезные свойства лишайников и мхов" – природные красители, лекарственные виды и Красная книга.

Интерактивная выставка "Растительные ресурсы Самарской области" – лекарственные и пряные травы.

Выставка "Насекомые Самарской области" – студенческие коллекции редких и городских видов насекомых.

Выставка "По страницам Красной книги" – растения и грибы региона, находящиеся под охраной.

Выставка "Гербарий по-взрослому" – более 50 тысяч образцов, включая оцифрованные коллекции.

Интерактивная выставка "Микробная коалиция: кто там?" – окраска бактерий по методу Грама, возможность увидеть собственные "зубные" бактерии.

Интерактивная площадка "Биохимия и биотехнология" – реакции на белки, углеводы, а также демонстрация методик получения костных трансплантатов.

Выставка "Рыбы Самарской области" – от карася до щуки, знакомство с образом жизни рыб.

Выставка "Такие разные звери" – строение зубов и скелета млекопитающих.

Выставка "Рептилии Самарской области" – редкие и охраняемые виды.

Выставка "Птицы рядом с нами" – наблюдения за пернатыми в городской среде.

Экскурсии в Умный дом бабочек, где представлена уникальная коллекция профессора С.А. Сачкова, включая эндемиков региона.

Интерактивная выставка "Основы здорового и безопасного взаимодействия человека с окружающей средой" – первая помощь и измерение пульса.

Биологический квест "Мой внутренний мир" – интерактив о строении человеческого организма.

Тренинг "Паспорт здоровья" – измерение давления, остроты зрения, рефлексов, цветового восприятия.

Специальные гости:

Самарский областной детский эколого-биологический центр – интерактивные задания и программы для детей.

Самарский зоопарк (12:00–14:00) – встреча с животными и рассказами их смотрителей.

Лекторий в "Умном доме бабочек":

11:00 – От мифа к науке: насекомые с именами-загадками – Дарья Мишустина (Жигулёвский заповедник).

12:00 – Наши крылатые друзья – летучие мыши – Екатерина Девятова (зоолог, ветврач, директор организации по охране рукокрылых).

13:00 – Роль биолога в медицинской лаборатории – Ержан Бикбау (компания "Моя Наука").

14:00 – Птица 2025 года – грач – Валерия Моногарова (Жигулёвский заповедник).

15:00 – Реабилитация птиц Самарской области – Екатерина Девятова и Галина Шевлякова (центр "Крылья Небес").

Место и время проведения:

Место:

Самарский университет им. Королева, ул. Академика Павлова, 1, корпус 22, холл.

Время:

10:00 – 16:00

Вход свободный

12+

Источник фото: Самарский университет им. Королёва