Самарский университет им. Королёва подтвердил свои позиции в проекте "Приоритет 2030"

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Во вторник, 18 марта, Совет по поддержке программ развития университетов-участников "Приоритета 2030" под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова утвердил список участников основного трека проекта.

Во вторник, 18 марта, Совет по поддержке программ развития университетов-участников "Приоритета 2030" под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова утвердил список участников основного трека проекта.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, комментируя результаты, подчеркнул, что в обновлённой архитектуре программы "Приоритет 2030" оценивается целевая модель университета, её направленность на достижение нашей страной технологического лидерства. На этом в Послании Федеральному Собранию сделал акцент Президент России Владимир Путин. "С этого года обновлённая программа "Приоритет 2030" реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Она стимулирует вузы ставить амбициозные цели и перестраивать внутренние процессы. Важным результатом становится укрепление связи вузов с реальным сектором экономики. С момента старта программы в 2021 году объём средств, вложенных в программы развития университетов-участников технологическими партнёрами, удвоился – до 61 млрд рублей в прошлом году. При этом количество технологических партнёров тоже возросло – их уже почти 12,5 тысяч", – отметил вице-премьер.

Отличительной особенностью проведения Совета в 2025 году стал новый взгляд университетов на свои программы развития – в центре внимания вузов были конкретные проекты взаимодействия с индустрией, подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Это серьёзный вызов и важный этап для большинства вузов. Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали всю работу, весь замысел университета по стратегии его развития. Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств. На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний – партнёров университетов. Всё это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны", – сказал Валерий Фальков.

Для оценки стратегических технологических проектов и контроля за их реализацией сформирована экспертная группа из исследователей, представляющих разные предметные области. Они оценивали, насколько амбициозными, реалистичными и обеспеченными ресурсами являются проекты, представленные университетами.

Напомним: 13 марта в Москве Самарский университет им. Королёва представил Совету по поддержке программ развития университетов программу развития на период с 2025 по 2036 год. Программу презентовали Владимир Богатырев, ректор университета, Антон Емельяненко, вице-губернатор Самарской области, Алексей Соболев, управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов", Юрий Козаренко, генеральный директор ООО "Транспорт будущего", и Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор Института авиационной и ракетно-космической техники университета и Передовой инженерной аэрокосмической школы.

Владимир Богатырев, выступая перед Советом, отметил, что сегодня Самарский университет им. Королёва находится на передовом рубеже российской науки, создавая собственные продукты и технологии в высокой стадии готовности и являясь поставщиком разработок для индустриальных партнеров.

"По решению Совета по поддержке программ развития университетов Самарский университет им. Королёва продолжает участие в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Новая программа развития университета ставит новые амбициозные цели и предполагает не только реализацию технологических проектов в таких сильных для университета направлениях, как аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, геоинформационные системы и фотоника, но и форсированное развитие в области искусственного интеллекта, беспилотных авиационных систем, квантовых коммуникаций, умного производства", – подчеркнул ректор.

В 2025 году программа "Приоритет 2030" сфокусирована на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития России. Каждый вуз-участник проекта в стране включал в свою программу развития до трёх стратегических технологических проектов, планируемых к реализации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Одним из стратегических технологических проектов Самарского университета им. Королёва станет проект по созданию киберфизических беспилотных систем.

В планах на 2025 год у Самарского университета им. Королёва – создание роботизированной линии по сборке БАС на производственной площадке компании "Транспорт будущего", одного из ключевых индустриальных партнеров университета. Совместно с этой компанией Институт искусственного интеллекта университета уже разрабатывает единую экосистему безопасности для отечественных беспилотников, которая позволит сделать эксплуатацию беспилотников безопасной и сведет к минимуму число нештатных ситуаций. Помимо этого, такая система создаст отраслевой стандарт для всей беспилотной авиации.

Общий объём средств, который будет распределён между 100 университетами-участниками проекта "Приоритет-2030" по стране, составит 27,8 млрд рублей. При этом около 70% получателей субсидий в рамках "Приоритета" – региональные вузы. В целом же поддержку в рамках программы в 2025 году получат 119 университетов, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета