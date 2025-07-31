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Самарский университет им. Королёва объявил о старте масштабного просветительского проекта "Одержимы наукой"

31 июля 2025 10:11
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Самарский университет им. Королёва объявил о старте масштабного просветительского проекта "Одержимы наукой"

В рамках проекта будет создан уникальный авторский контент о молодых ученых и их достижениях

В 2025 году Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва реализует просветительский проект "Одержимы наукой". В рамках проекта будет создан уникальный авторский контент о молодых ученых и их достижениях.

Проект выполняется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Он включает создание видеосериала, аудиоподкастов, лонгридов, новостных публикаций о научных исследованиях и разработках, адаптированный контент для социальных сетей. Планируются и офлайн-активности: встречи с учеными, создание мерча, интеграции с малым бизнесом.

"Уверен, что популяризировать науку, молодых ученых, результаты их исследований и достижений – необходимо! Они точно заслуживают самого широкого внимания. Свежий взгляд молодых людей помогает найти нетривиальное решение, по-новому взглянуть на научную проблему.

Важно рассказывать о том, чем занимаются наши ученые, чтобы у широкого круга людей было понимание того, как устроен этот мир, как результаты научных достижений, получение новых знаний помогают развитию общества.

Важно популярно рассказывать о междисциплинарных исследованиях, о взаимодействии фундаментальных и прикладных наук, о межотраслевой синергии и, как следствие, о появлении новых продуктов в области космоса, авиации, включая БПЛА, двигателестроение, дистанционное зондирование Земли, об информационных технологиях, автоматизации и управлении во всех сферах жизни.

Появление такой информации в СМИ помогает формировать представление людей о том, что сейчас находится на рубеже науки, куда можно направить свой потенциал, и, конечно, такого рода информация помогает самим ученым узнать о том, чем занимаются их коллеги по всему миру, а значит, и выстроить взаимодействие для новых научных поисков", – подчеркнул Евгений Шахматов, академик РАН, научный руководитель Самарского университета им. Королёва.

Над созданием видеосериала работает команда Score Films – Матвеев Даниил, Горохов Дмитрий, а также оператор-постановщик Френкин Вадим.

"Мы открыли для себя учёных в качестве новых звёзд. Искренне и без преувеличений. Сегодняшние молодые учёные – это харизматичные, умные ребята и девушки, живущие наукой. Они горят своим делом и вдохновляют. Вполне возможно, что они станут кумирами.

Я верю, что такие проекты лишь начало большого пути. Мы включаем камеру, свет – и показываем настоящих героев. А дальше люди влюбляются в них. Уверен, что каждый найдёт среди учёных Самарского университета имени Королёва того, кто станет примером для подражания и искреннего восхищения", – рассказал Дмитрий Горохов о работе над проектом.

Айдентику для проекта и сайт разработала дизайн-студия BLNC.

Автором и ведущим аудиоподкастов стал ведущий Science Slam Samara – международного проекта популяризации науки – Александр Чумак, а звукорежиссером – Александр Александров.

"Для меня участие в этом проекте – особая личная история. Во-первых, я сам выпускник Самарского университета им. Королёва: приятно вернуться в стены родного вуза. Во-вторых, вот уже более 10 лет я веду Science Slam и наблюдаю за тем, как идеи и разработки учёных проходят путь от гипотез и прототипов к выдающимся результатам. Некоторые из этих историй расскажем в наших аудиоподкастах", – поделился Александр Чумак.

Над созданием лонгридов и новостных публикаций работают научные коммуникаторы Самарского университета им. Королёва Алексей Соколов, Ирина Кудрина, Петр Слизевич, Елена Памурзина, а также журналисты ведущих изданий Самарской области.

"Мы сделали ставку на качество создаваемого контента и много работаем над смыслом и подачей. Для нас важно сделать интересный продукт, который будет полезен людям. В первую очередь – школьникам и их родителям и педагогам. Потому что главная цель проекта – поддержать и вдохновить тех, кто интересуется наукой, и показать им перспективы научной карьеры", – прокомментировала Анна Ситник, продюсер проекта, директор Центра по связям с общественностью Самарского университета им. Королёва.

Фото: Самарский университет

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