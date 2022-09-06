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Самарский университет им. Королёва начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы

6 сентября 2022 12:40
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Самарский университет им. Королёва начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва заработала Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) "Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники". Завершен конкурсный отбор студентов, его прошли 26 первокурсников магистратуры. Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы.

В число 30 университетов – участников федерального проекта «Передовые инженерные школы» я – Самарский университет имени Королёва вошел в июне 2022 года. Сейчас, с началом нового учебного года начинается практическая реализация этого проекта. Директором Передовой инженерной аэрокосмической школы стал Иван Ткаченко, исполнительный директор Института авиационной и ракетно-космической техники. В ближайшее время будет сформирован научно-технических совет ПИАШ и назначен ее научный руководитель. 

Сейчас в магистратуре стартует подготовка инженеров по двум специальностям: “Автоматизация и инновации в проектировании и производстве авиационной техники” (направление “Авиастроение”) и "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении” (направление “Двигатели летательных аппаратов"). 

Магистрантов отобрали на конкурсной основе. В составе конкурсной комиссии – проректоры университета, ведущие преподаватели трёх Институтов, на базе которых развернута ПИАШ: Авиационной и ракетно-космической техники, Двигателей и энергетических установок и Информатики и кибернетики, а также представители Ракетно-космического центра "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов" – индустриальных партнеров Самарского университета по проекту Передовой инженерной аэрокосмической школы. 

“Конкурсный отбор прошли 26 магистрантов. 14 из них – на направление “Авиастроение”, 12 – на направление “Двигатели летательных аппаратов”. Одновременно мы запустили конкурсные процедуры и для преподавателей, которые будут готовить инженеров новой формации. Учебные планы подготовлены, утверждены и сейчас завершается их согласование с нашими индустриальными партнерами, участвующими в этом проекте”, – сообщил Иван Ткаченко.

Среди студентов, поступивших в магистратуру ПИАШ, не только бакалавры, закончившие Самарский университет имени Королёва, но и выпускники бакалавриатов других вузов. Таким образом, этот проект способствует развитию академической мобильности, что, в конечном итоге, поможет распространению опыта ПИАШ на другие российские вузы.

Учебные программы Передовой инженерной аэрокосмической школы отличает мультидисциплинарность, большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.

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