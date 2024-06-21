Самарский университет им. Королёва готов в несколько раз увеличить число студентов из Вьетнама

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Сейчас в вузе обучается 19 студентов из этой страны, 14 из них были приняты по квоте Правительства РФ.

Самарский университет им. Королёва готов в несколько раз увеличить набор студентов из Вьетнама, подготовив для них специальные программы обучения специалистов в области авиации и космонавтики. Сейчас в вузе обучается 19 студентов из этой страны.

"Наш университет готов в ближайшее время в несколько раз увеличить количество обучающихся из Вьетнама. Сейчас у нас 19 студентов из этой страны, 14 из них были приняты по квоте Правительства РФ. Вьетнамские студенты обучаются у нас по таким профессиональным образовательным программам, как машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, проектирование и эксплуатация летательных аппаратов, ракетные комплексы и космонавтика, менеджмент, фундаментальная информатика и информационные технологии. ​Мы сможем принять всех желающих, кто захочет у нас учиться, и подготовить для студентов из Вьетнама специальные программы обучения специалистов в области авиации и космонавтики", – заявил Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва.

Как отметил ректор, Самарский университет имеет большой опыт организации программ повышения квалификации и основных образовательных программ в интересах зарубежных партнеров, в том числе в сетевой форме на русском и английском языках. Среди ключевых компетенций университета – разработка, производство и испытания спутников, включая полезную нагрузку под различные миссии, технологии дистанционного зондирования Земли и обработка больших данных под различные прикладные задачи – картография, широкий спектр мониторинга, в том числе с применением гиперспектральных технологий.

С 10 по 15 июня 2024 года во Вьетнаме побывала делегация Самарского университета им. Королёва. Цель визита – наращивание собственной зарубежной сети партнерских организаций, что позволит увеличить количество студентов из Вьетнама. Представители самарского вуза посетили Ханойский университет науки и технологий, Международный образовательный исследовательский институт, Данангский университет науки и образования, Данангский университет науки и технологий и другие образовательные учреждения. В ходе встреч с руководством вьетнамских вузов обсуждались вопросы организации совместных образовательных программ, академических обменов, а также участия вьетнамских студентов в международных летних и зимних школах Самарского университета им. Королёва.

Ранее Самарский университет им. Королёва участвовал в подготовке предложений в рамках работы Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий. В числе этих предложений – возможность проведения в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума и необходимость разработки механизмов финансирования совместных научно-образовательных проектов вузов России и Вьетнама по приоритетным направлениям развития науки, техники​ и технологий.