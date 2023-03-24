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Самарский университет и «Школа 21» заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере   

24 марта 2023 16:43
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Стороны договорились о реализации совместных программ для школьников.

В рамках третьего этапа Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва и «Школа 21» договорились о сотрудничестве в области образовательной деятельности, профориентации, поиска и отбора талантов для участия в конкурсах и олимпиадах.

Стороны будут совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы для детей. Одна из них – дополнительная образовательная программа «Программирование на Python p2p» - будет организована в МДЦ «Артек» для финалистов конкурса «Спутник». В этом году образовательный проект Сбера – «Школа 21» стал партнером конкурса и организовал для его участников игру по информационным технологиям.

Также в рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для школьников и педагогов, основной целью которых станет развитие интереса к ИТ, точным и естественным наукам, построению успешной карьеры в сфере высоких технологий.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«В настоящее время владение цифровыми навыками является неотъемлемой частью успеха в самых разных сферах деятельности. Уже несколько лет «Школа 21» помогает развивать эти навыки взрослым, и мы готовы участвовать в разработке программы по развитию ИТ навыков для детей. Партнерство с Самарским университетом им. Королева имеет важное значение, оно даёт возможность талантливым детям получить доступ к лучшим образовательным программам и начать путь в сфере ИТ».

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва:

«Школа 21» - один из признанных лидеров в работе с талантливой молодежью. Сотрудничество с этим проектом позволит нам обогатить новыми интересными образовательными программами наши мероприятия, ориентированные на школьников, привлечь еще больше одаренных детей к участию в конкурсах, олимпиадах, проектной и исследовательской работе. А значит в перспективе мы сможем рассчитывать на более осознанный выбор ими будущей профессии».

«Школа 21» войдет в состав образовательного пространства международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре, строительство которого начнется уже в следующем году в перспективном районе северной части Самары, прилегающем к стадиону «Солидарность Самара Арена». В прошлом году Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил проект кампуса главе государства Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Благодаря системной работе региональной команды область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию этого масштабного проекта.

 

Фото предоставлено Самарским университетом им. Королёва

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