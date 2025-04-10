Самарский студент разработал проект первой в России наноспутниковой платформы с искусственным интеллектом на борту

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Платформа позволит создавать более "умные", мощные и "живучие" наноспутники формата "кубсат".

Студент Самарского университета им. Королёва Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать наноспутники формата "кубсат" с искусственным интеллектом на борту. Специальная нейросеть, работающая на микрокомпьютере, будет прямо на орбите анализировать и обрабатывать получаемые спутником данные, что позволит в несколько раз ускорить передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных.

Кроме того, в отличие от имеющихся в настоящее время в России наноспутниковых платформ, самарская разработка за счет использования большей площади высокоэффективных солнечных панелей обеспечит большую продолжительность активной работы наноспутника в космосе, а также позволит устанавливать на борту более энергозатратную полезную нагрузку в виде приборов и научной аппаратуры.

Платформа получила название "Фаэтон" и похожа на космический конструктор – она состоит из набора стандартизированных компонентов, модулей, программного обеспечения и систем, позволяющих легко интегрировать полезную нагрузку и оперативно создавать наноспутники под требования заказчика. Размерность наноспутников на платформе "Фаэтон" предусмотрена стандартная – 3U, то есть три "юнита", или три "кубика". Общие габариты такого спутника – 10х10х34 см. Под полезную нагрузку отводится до половины внутреннего объема аппарата. Данный проект стал одним из победителей конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта размером в 1 млн рублей сроком на один год.

"Цель этого проекта – предложить университетам и научным учреждениям, нуждающимся в создании своего наноспутника, более современную и эффективную наноспутниковую платформу, позволяющую быстро, в сжатые сроки, собрать космический аппарат необходимой конфигурации согласно требованиям заказчика. Новая платформа позволяет значительно расширить типы и размеры устанавливаемой полезной нагрузки, решить проблему низкой энергоэффективности наноспутников, ускорить передачу данных на Землю и увеличить срок активного существования аппарата на орбите. Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейросетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки и сжатия данных на борту обеспечит гибкость и оперативность при обработке, хранении и передаче информации с полезной нагрузки", – рассказал автор проекта Вадим Игнатьев.

По его словам, если, например, на спутнике в качестве целевой аппаратуры будет установлен оптико-электронный комплекс дистанционного зондирования Земли, то нейросетевой анализ полученных снимков, проводимый прямо на борту, заметно повысит эффективность дистанционного зондирования. Нейросеть сможет выбрать наиболее подходящие под полученное задание снимки, улучшить пространственное разрешение и восстановить поврежденный или зашумленный снимок, а также за счет эффективного сжатия уменьшить общий размер файлов, что напрямую повлияет на скорость передачи данных на Землю. Наноспутниковый "интеллект" сможет обрабатывать и любые другие данные, не только снимки.

Команда по реализации проекта планирует изготовить опытный образец первого наноспутника на платформе "Фаэтон" в 2026 году. Сейчас идет активный набор студентов, желающих принять участие в данном проекте и другой инновационной деятельности в космической отрасли.