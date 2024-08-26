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Самарский политех вступил в «Лигу вузов Газпром нефти»

26 августа 2024 10:39
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Самарский политех вступил в «Лигу вузов Газпром нефти»

Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь Политех – участник масштабного проекта «Лига вузов». Теоретики со стороны университета и эксперты компании будут проводить научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР), готовить кадры для нефтегазовой промышленности и создавать перспективные студенческие проектные команды.

– Вступление Самарского политеха в «Лигу вузов» – это признание компанией «Газпром нефть» высокого уровня компетенций нашего профессорско-преподавательского состава и научных коллективов, – отмечает начальник управления по работе с индустриальными партнерами Политеха Светлана Смирнова. – Чтобы присоединиться к проекту, нужно иметь определенный успешный опыт работы с нефтяной индустрией. Так, мы реализовывали образовательные и научные проекты в партнерстве с центром промышленных инноваций «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Заполярье».

«Лига вузов» представляет собой единое информационно-образовательное пространство. В нем будут формироваться кросс-функциональные коллективы из представителей вузов и «Газпром нефти». Вместе они будут работать на благо отечественной науки и нефтегазовой промышленности. Кроме этого, на химико-технологическом факультете и в институте нефтегазовых технологий Политеха появятся новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры. А сотрудники «Газпром нефти» смогут продолжить обучение в корпоративной магистратуре, которую планируют открыть на кафедре «Газопереработка, водородные и специальные технологии».

«Лига вузов» – комплексная система сотрудничества «Газпром нефти» с университетами и институтами, ориентированная на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия. В программу входят 45 высших учебных заведении из 18 регионов России и двух дружественных стран. Во время обучения на партнерских программах студенты участвуют в реализации проектов для «Газпром нефти» и в специальных учебных модулях, которые направлены на развитие личностных навыков студентов.

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