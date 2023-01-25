Самарский политех вошел в тoп-100 лучших университетов России

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Гильдия экспертов в сфере профессионального образования представила результаты четвертого национального агрегированного рейтинга. В 2022 году в исследовании приняли участие 694 российских вуза. Самарский политех уверенно закрепился в первой лиге (тoп-100) лучших учебных заведений. Так, за отчетный период наш университет поднялся на 45 позиций и занимает сегодня 64 место.

Исследование основано на показателях 11 рейтингов, удовлетворяющих требованиям публичности (полная информация представлена в открытом доступе), стабильности (существуют не менее трех лет), массовости (оценивают не менее 100 вузов) и периодичности (оценивание проводится ежегодно). В зависимости от позиций, занимаемых университетом в каждом из этих ранжированных списков, ему приписываются определенные оценки, влияющие на его положение в национальном агрегированном рейтинге.

Самарский политех представлен в десяти авторитетных рейтингах, где занимает высокие позиции:

национальный рейтинг университетов – Интерфакс;

рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);

рейтинги университетов RAEX;

рейтинг по индексу Хирша;

рейтинг по данным Мониторинга эффективности;

рейтинг «Оценка качества обучения»;

рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;

рейтинг «Международное признание»;

рейтинг «Национальное признание»;

рейтинг «Superjob».

Присутствие в национальном агрегированном рейтинге дает университетам ряд преимуществ. Так, руководители образовательных организаций могут сопоставить позиции своего вуза с положением коллег по региону или отрасли, а абитуриенты – выбрать достойный вуз в своем регионе, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Зарины Беркимбаевой/СамГТУ