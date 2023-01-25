Самарский политех вошел в тoп-100 лучших университетов России

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования представила результаты четвертого национального агрегированного рейтинга. В 2022 году в исследовании приняли участие 694 российских вуза. Самарский политех уверенно закрепился в первой лиге (тoп-100) лучших учебных заведений. Так, за отчетный период наш университет поднялся на 45 позиций и занимает сегодня 64 место.
Исследование основано на показателях 11 рейтингов, удовлетворяющих требованиям публичности (полная информация представлена в открытом доступе), стабильности (существуют не менее трех лет), массовости (оценивают не менее 100 вузов) и периодичности (оценивание проводится ежегодно). В зависимости от позиций, занимаемых университетом в каждом из этих ранжированных списков, ему приписываются определенные оценки, влияющие на его положение в национальном агрегированном рейтинге.
Самарский политех представлен в десяти авторитетных рейтингах, где занимает высокие позиции:
национальный рейтинг университетов – Интерфакс;
рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);
рейтинги университетов RAEX;
рейтинг по индексу Хирша;
рейтинг по данным Мониторинга эффективности;
рейтинг «Оценка качества обучения»;
рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;
рейтинг «Международное признание»;
рейтинг «Национальное признание»;
рейтинг «Superjob».
Присутствие в национальном агрегированном рейтинге дает университетам ряд преимуществ. Так, руководители образовательных организаций могут сопоставить позиции своего вуза с положением коллег по региону или отрасли, а абитуриенты – выбрать достойный вуз в своем регионе, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото Зарины Беркимбаевой/СамГТУ