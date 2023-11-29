Самарский политех открыл первичное отделение «Движения Первых»

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27 ноября в Самарском политехе торжественно открылось первичное отделение общероссийского общественно-государственного объединения детей и молодежи «Движение Первых». Соглашение об открытии подписали проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Политеха Евгений Франк и председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи Кристина Гнатюк.

На общем собрании избрали председателя первичного отделения – специалиста сектора информационно-аналитической работы Политеха Александру Мальцеву.

Университет в рамках движения намерен развивать несколько направлений деятельности: туризм и путешествия, образование и знания, патриотизм и историческая память, наука и технологии. При этом школьники и студенты до 18 лет могут быть участниками движения, молодые люди с 18 до 35 лет становятся наставниками.

– Одна из приоритетных задач Самарского политеха – это, безусловно, войти в школьную сетку «Движения Первых», – сказал Евгений Франк. – Я уверен, что политеховцы, которые придут в школы в роли наставников, смогут определить будущее самарских школьников и связать их жизнь с такой важной профессией, как инженер.

К «Движению Первых» присоединились также колледж и лицей СамГТУ.

До открытия первичного отделения Самарский политех уже провел ряд мероприятий совместно с региональным отделением движения. Среди них – цикл встреч «В гостях у ученого» и лекции по кибербезопасности.

«Сейчас мы участвуем в проектах «В гостях у ученого» и «Киберурок» от движения, – говорит Александра Мальцева. – На будущий год планируем расширить круг проектов и подать заявку на грантовый конкурс. Сейчас те ребята, которые являлись амбассадорами Политеха, вошли в состав наставников «Движения Первых». Надеемся, что их число будет только расти».

«Движение Первых» – общероссийское общественно-государственное движение, созданное 14 июля 2022 года для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Организация находится под личным надзором Президента России.

В движении участники находят наставника и единомышленников, участвуют во всероссийских и международных конкурсах, получают новые знания и навыки.